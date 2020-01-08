Başakşehir pas çalıştı

Medipol Başakşehir, Antalya Belek’te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te devam eden Medipol Başakşehir’de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turunculacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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