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Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi işbirliği ile düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı" Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Bir tarım kenti olan Antalya'da kooperatifçiliğin önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal refahı artırmak için kooperatiflere destek olacaklarını söyledi. Kooperatiflere destek planını da açıklayan Başkan Böcek, kadın kooperatiflerini de tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi işbirliği ile düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı” Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Bir tarım kenti olan Antalya’da kooperatifçiliğin önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal refahı artırmak için kooperatiflere destek olacaklarını söyledi. Kooperatiflere destek planını da açıklayan Başkan Böcek, kadın kooperatiflerini de tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır’ın ev sahipliğinde, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı”na, Önceki Dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Eskişehir İli Mahmudiye Çiftelerhan İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği – Amesia Kooperatifi Başkanı Güner Arslan konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya ilçe belediye başkanları, tarım sektörü temsilcileri, kooperatif başkanları ve üyeleri ile üreticiler de katıldı.

Eksikler belirlendi
Toplantının açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın Türkiye’nin en önemli sebze ve meyve üreticisi olduğunu belirterek, kooperatifleşmenin önemine işaret etti. Sosyal devlet anlayışı gereği kooperatifçiliği destekleyeceklerini kaydeden Başkan Böcek, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Antalya’nın kooperatif yapısını araştırdığını, eksikleri tespit ederek, gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

Tarımsal refah artırılacak
Başkan Muhittin Böcek, “Girişimci ve rekabetçi kooperatif anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, tarımsal istihdam sağlanarak üreticinin refah düzeyinin arttırılması, üreticinin ya da tüketicinin uygun fiyata kaliteli ürün alabilmesinin sağlanması, teknolojinin tarıma yansıtılması, maliyetlerinin düşürülmesi için üreticiye eğitimle destek verilmesi, girişimci ve rekabetçi kooperatifçilik anlayışının yaygın hale getirilmesi üzerimize düşen görevlerin başındadır” dedi.

Kooperatiflere destek
Başkan Muhittin Böcek, yaptıkları planlama doğrultusunda Antalya’da kooperatifleri desteklemek için kullanacakları metotları şöyle sıraladı: “Kooperatiflerin pazar arayışına katkı sunmak için belediye şirketlerinin kooperatiflerin ürünleriyle ilgili toptan alım anlaşması yapması, kooperatiflerden sözleşmeli ürün alınarak yerel ürün pazarlarının kurulması, belediyenin kendi işletmelerinde kullanmak üzere kooperatif üreticisinden ürün talep etmesi, belediyenin satış noktaları kurarak üretici kooperatiflerinden haftalık ürün alımıyla doğrudan halka arzın sağlanması, 11 büyükşehir belediyesinin kendi illerinde ortak bir ürün havuzu oluşturarak, birbirlerinin pazarına ürün desteğin sağlayacak bir satış pazarlama ağı kurulması, e ticaret ağı oluşturulması.”

İlçelere kadın kooperatifleri
Antalya’da 44 tarımsal sulama kooperatifinin tükettiği elektriğin enerjisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Başkan Muhittin Böcek, yeni kurulacak kooperatiflere de aynı anlamda destek sağlanacağını kaydetti. Kadın kooperatiflerini tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını ifade eden Böcek, özellikle ekolojik tarım alanında eğitimler vereceklerini, çeşitli ürünlerin üretimini sağlayarak, ürünlerin satışı için satış üniteleri oluşturacaklarını aktardı.
Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İnanılmaz doğasıyla verimli topraklara sahip kentimizde birlikte hareket ederek neleri başarabileceğimizi bir hayal edin. Rakamlar bize kooperatifçilik potansiyelimizin ancak küçük bir bölümünü harekete geçirdiğimizi gösteriyor. Mevcut kapasitemizi büyütmek ve rekabet direncimizi arttırmak için yerel yönetimlerle işbirliği önemlidir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e seçim çalışmalarından başlayarak tarıma öncelik vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü tarım ekonomimizin bel kemiğidir. Antalya tarımı ancak yerel yönetimlerle oluşturacağımız sinerjiyle daha da ileriye gidebilir. Kentimiz tarımsal kooperatifçiliği bakımından Antalya Büyükşehir Belediyemizle işbirliğimizin son derece faydalı olacağına inanıyorum.”

Kocaoğlu, İzmir modelini anlattı
3 dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu da İzmir’de hayata geçirdiği kooperatifçilik modelini anlattı. Kocaoğlu, Büyükşehir Yasası’ndan sonra kırsalda yaşayan vatandaşlara gelir kapısı sağlayabilmek için yerelden kalkınmaya ve kooperatifçilik modeline önem verdiğini anlattı.
Aziz Kocaoğlu, “Türkiye’de olduğu gibi arazileriniz kuşaktan kuşağa her çocuk sayısı kadar bölünüyorsa, arazileri birleştiremeyeceğinize göre çiftçileri birleştirerek güç oluşturmamız gerekiyor. Bunun da yolu tüm dünyada olduğu gibi kooperatifleşmektir” dedi.
İzmirlilerin kendisine olan güveni sayesinde büyük başarı elde ettiklerini söyleyen Kocaoğlu, “Eğer karşılıklı güven olmazsa iş yapamazsınız, birlikte mücadele edemezsiniz. Biz tüm İzmirli hemşehrilerimizle ayrım yapmadan, herkesi kucakladık. Bugün Sayın Başkanımız Muhittin Böcek de aynı şeyi yapıyor. Kendisi de kimseyi ötekileştirmeyeceğiz diyor. Bundan çok mutlu oldum. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Eskişehir İli Mahmudiye Çiftelerhan İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Amesia Kooperatifi Başkanı Güner Arslan da kooperatifçilik deneyimlerini Antalyalılarla paylaştı.

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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