Başakşehir´de hazırlıklar sürüyor

- Medipol Başakşehir, Antalya Belek´te gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla Süper Lig´in ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu lacivertlilerde Robinho ve Caiçara da antrenmanda yer alırken, izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Turuncu lacivertli takım yarın kamp yaptığı otelin sahasında saat 17.00´de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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