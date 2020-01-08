Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek’te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızıbeyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.
ANTALYA
08 Ocak 2020 Çarşamba
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