Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya Belek’te hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd’i Ljajic ve Atiba’nın attığı gollerle 20 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını 3 Ocak tarihinden bu yana Antalya Belek’te sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Mezokövesd ile karşı karşıya geldi. Macaristan temsilcisi karşısına Karius, Pedro Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut 11’iyle çıkan Beşiktaş, 10. dakikada Ljajic’in penaltıdan, 25. dakikada da Atiba’nın attığı gollerle 20 kazanmasını bildi. Rakibi karşısında üstün bir futbol ortaya koyan siyahbeyazlılar, özellikle savunmada oldukça dikkatliydi. Antalya’daki hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanların ardından 10 Ocak Cuma günü saat 16.30’da Altınordu ile hazırlık maçı yapıp İstanbul’a dönecek.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.