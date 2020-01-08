Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 21 mağlup etti.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 21 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti. Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi.
ANTALYA
08 Ocak 2020 Çarşamba
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