Trabzonspor günü tamamladı

"Annem benim her şeyim"

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İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0'lık skorla yenişemeyen bordo mavililerde, bu müsabakada forma giymeyen futbolcular toparlanma çalışması gerçekleştirdi. 18.30'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından dinlenmeye geçen bordo mavili futbolcular, yarın yapacakları çift antrenman ile birlikte hazırlıklarını sürdürecek.



ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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