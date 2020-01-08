Göztepe’de Antalya kampı başladı

"Annem benim her şeyim"

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Süper Lig’de devre arası kampı için bugün Antalya Belek’e gelen Göztepe, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara ağırlık verildi. Antrenman, çift kale maç ile sonra erdi.

Sarıkırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremnalla sürdürecek.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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