Keçiörengücü taktik çalıştı

TFF 1. Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Keçiörengücü, akşam antrenmanında taktik çalıştı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Keçiörengücü günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde akşam gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü. İdman öncesinde Özbalta futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 52 top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışan Başkent temsilcisinde Serkan Özbalta yer yer idmanı durdurarak oyuncuları ile tek tek ilgilendi.

Keçiörengücü, Antalya kapındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00’da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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