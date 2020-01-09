Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Ovacık Yaylası, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de 24 saatte en fazla yağışın düştüğü nokta oldu. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı.

Kemer'e bağlı 1100 rakımlı Ovacık Yaylası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Aralık 2018 tarihinde 24 saatte metrekareye 490,8 kilogram yağış aldı. Ovacık'a düşen bu yağış miktarı 26 yıl sonra Türkiye rekorunu kırdı ve kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarını oluşturdu. O gün Ovacık'a yağan rekor yağış, Kemer ilçesinde ciddi hasara yol açtı. Ovacık Yaylası'ndan inen yağmur suları, Ağva Deresi'nin taşmasına neden oldu. Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde onlarca evin su altında kaldığı, Kesmeboğazı Köprüsü'nün yıkıldığı rekor yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi de suya gömüldü. 2018'deki yağış ilçede büyük çapta maddi zarara neden oldu.

İKİ YIL ÜST ÜSTE

Bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra, tarihler 26 Kasım 2019'u gösterdiğinde, yine Ovacık Yaylası, aralıksız 9,5 saat yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre metrekareye 219,7 kilogram yağış düşerken, bu oran bir önceki yılda olduğu gibi Türkiye'de 24 saatte metrekareye düşen en fazla yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Yine Ağva Deresi'nin taşmasına neden olan bu yağış sonrası Beldibi, Arslanbucak ve Kuzdere mahallelerinde 35 evde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, bir otomobil ise taşan dere yatağında suya kapılıp zarar gördü. Türkiye'de 2 yıl üst üste bir günde en fazla yağış düşen nokta unvanına sahip Ovacık Yaylası'ndaki yağışlar Kuzdere, Arslanbucak ve Beldibi mahallelerini vurdu.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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