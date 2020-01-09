DMD'li kardeşler bisiklet, oyuncak değil, öksürtme cihazı istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DMD'li kardeşler bisiklet, oyuncak değil, öksürtme cihazı istiyor

DHA

ANTALYA'da kas hastası Yunus Emre (18), Emrullah (13) ve Furkan (7) Üğdül kardeşler, yeni yılda bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, oyuncak dileyen yaşıtlarının aksine, sadece rahat nefes alıp vermelerini sağlayacak öksürtme cihazı istedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öksürtme cihazını ödeme kapsamına almadığı için cihazı alamadıklarını belirten anne Emel Üğdül (38), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocuklar için destek istedi.

ANTALYA'da kas hastası Yunus Emre (18), Emrullah (13) ve Furkan (7) Üğdül kardeşler, yeni yılda bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, oyuncak dileyen yaşıtlarının aksine, sadece rahat nefes alıp vermelerini sağlayacak öksürtme cihazı istedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öksürtme cihazını ödeme kapsamına almadığı için cihazı alamadıklarını belirten anne Emel Üğdül (38), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocuklar için destek istedi.
Antalya'da oturan DMD hastası üç kardeş, yeni yıla hem kendileri, hem de kendileri gibi hasta olan çocuklar için bir dilekte bulunarak girdi. Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Üğdül, PerihanEsat Aral Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emrullah Üğdül ve General Şadi Çetinkaya İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Üğdül'ün yeni yıl dileği, diğer çocukların dileklerinden çok farklı. Yaşıtları, bilgisayar, cep telefonu, oyuncak, bisiklet gibi dileklerde bulunurken, kas hastası üç kardeşin dileği ise öksürtme cihazı oldu. Fiyatı yaklaşık 35 bin lira olan ve SGK'nın ödeme kapsamında bulunmayan cihaz, onlar için hayati önem taşıyor. 12 yaşından sonra öksüremeyen ve akciğerlerinde balgam birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kardeşler, yeni yıl beklentilerinin öksürtme cihazı olduğunu, sadece rahat nefes alıp vermek istediklerini belirtti. Kas hastası kardeşlerin 2020 yılından beklentisi ise öksürtme cihazının SGK'nın ödeme kapsamına alınması.
HEM KENDİLERİ, HEM DE DİĞER HASTA ÇOCUKLAR İÇİN
14 yaşından bu yana yürüyemediğini ve 4 yıldır yatağa mahkum yaşadığını anlatan Yunus Emre, ders dışındaki zamanlarında açtığı Youtube kanalında oyun videoları yüklediğini söyledi. Yeni açtığı kanalın abone sayısının yüksek olmadığını belirten Yunus Emre, "En büyük hayalim yayıncı olmak, oyun videoları çekip başka insanlara göstermek" dedi.
Tekerlekli sandalyedeki Emrullah ise şimdilik geleceğe dair hayal kurmadığını, tek amacının öncelikle yürüyebilmek olduğunu söyledi. Henüz zorlukla da olsa ayakta durabilen Furkan, en büyük eğlencesinin evde top oynayıp, ağabeyleriyle oyun videoları izlemek olduğunu kaydetti.
'BİR ANNE OLARAK HİÇ İSYAN ETMEDİM'
Yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Emel Üğdül, üç çocuğunun da DMD hastası olmasını "Çok acı bir kader" diye tanımladı. Üç çocuğu aynı hastalığın pençesinde olmasına rağmen hiçbir zaman yaşama isyan etmediğini söyleyen Üğdül, "İsyan etmedim, ama hayat başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.
'DÜZTABAN TEŞHİSİ KONULDU'
En büyük oğlu Yunus Emre'de 6 yaşında yürüme bozukluğu başladığını ve sık sık düştüğünü anlatan Emel Üğdül, gittikleri doktorların 'düztaban' teşhisi koyduğunu anlattı. Yunus Emre'ye düztaban diye özel ayakkabılar yaptırdıklarını, ancak çare olmadığını belirten anne Üğdül, "Teşhiste geç kalındı. Yunus Emre'de kas hastalığı ortaya çıkınca ikinci oğlum Emrullah'a DNA testi yapıldı. Onda da DMD çıktı. Emrullah'a teşhis konulduğunda 8 aylıktı. Şimdi ise Furkan'a aynı tanı konuldu. Furkan'ın yürümesinde bozukluklar ve düşmeler başladı, ama henüz ayakta. 4 çocuğum var. Biri kız. 3 oğlum DMD hastası. Kader bu. Ne diyebilirim ki?" diye konuştu.
'HEM HASTANEYE, HEM OKULA TEK BAŞIMA GÖTÜRÜYORUM'
Oğullarıyla tek başına ilgilendiğini belirten Emel Üğdül, Yunus Emre ve Emrullah'ı fizik tedaviye ve okula götürüp getirdiğini anlatırken, "Yunus Emre akülü tekerlekli sandalyesiyle, ben de Emrullah'ı motosikletime alıp hastaneye fizik tedaviye götürüyorum. Onları okula götürüyorum. Furkan şimdilik yürüyebildiği için fizik tedavi başlanmadı" dedi.
DMD'nin çok ağır ve zor bir hastalık olduğunu anlatan Emel Üğdül, tıpkı oğulları gibi yeni yıldan tek beklentisinin öksürtme cihazı olduğunu kaydetti. Üğdül, "SGK, bizim çocuklarımız için gerekli olan öksürtme cihazını ödemiyor. Bunun ödenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DMD HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN EN GEREKLİ CİHAZ
Kendisi de kas hastası bir çocuğun annesi olan DMD ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dilek Günel ise şunları söyledi:
"Bizim yeni yıldan tek beklentimiz medikal cihazlarımızın karşılanması. Çocuklarımızın henüz bir tedavisi yok, ama daha uzun ve sağlıklı yaşamaları için medikal cihazlara ihtiyaçları var. Öksürtme cihazı 12 yaşından sonra DMD hastası çocuklar için çok gerekli. Cihaz 35 bin lira. Her ailenin maddi imkanı yetmiyor ve SGK'nın ödeme kapsamında değil. Cihaz önemli, çünkü çocuklarımızın 12 yaşından sonra öksürme yetisi azalıyor, balgam atamıyorlar ve akciğerde birikiyor. Çocuklar nabız yükselmesi, soluk alamamak gibi nedenlerle hastanelik oluyor, entübe ediliyor. Çocuklarımız çok acı çekiyor. Yeni yıldan tek beklentimiz bu cihazın ödeme kapsamına alınması. Ailelere cüzi bir ödeme çıksa da bir şekilde karşılayabiliriz. Ama şu anda alamıyoruz."

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut ...
Simon Falette, kampa katıldı
YEREL HABERLER Simon Falette, kampa katıldı
(Özel haber) Robert Prosinecki: "Başkan Berna Gözbaşı ile beraber büyük işler başaracağız" Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki "Bu takımı ligde tutacağız" "Her puana talibiz" "Ligde en iyi sıralara çıkmak için mücadele edeceğiz" "Şehri ve insanları tanıyorum"
YEREL HABERLER (Özel haber) Robert Prosinecki: "Başkan Berna Gözbaşı ...
Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta
YEREL HABERLER Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta
Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi
YEREL HABERLER Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi
Keçiörengücü taktik çalıştı
YEREL HABERLER Keçiörengücü taktik çalıştı
Göztepe’de Antalya kampı başladı
YEREL HABERLER Göztepe’de Antalya kampı başladı
Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Şehit polis Fethi Sekin´in babasına otomobil hediye edildi
YEREL HABERLER Şehit polis Fethi Sekin´in babasına otomobil hediye ...
Trabzonspor günü tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor günü tamamladı
Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1
Alanya’da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla ...
Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi
Beşiktaş hazırlık maçında galip geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş hazırlık maçında galip geldi
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0
Başakşehir´de hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Başakşehir´de hazırlıklar sürüyor
Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı
Tamer Tuna: “Hedefimiz ligde kalmak”
YEREL HABERLER Tamer Tuna: “Hedefimiz ligde kalmak”
Tamer Tuna: İçinde bulunduğumuz pozisyonu değiştirmek hepimizin elinde
YEREL HABERLER Tamer Tuna: İçinde bulunduğumuz pozisyonu değiştirmek ...
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz'un tırnakları uzamaya başladı
YEREL HABERLER Çift kol nakilli Yusuf Oğuz'un tırnakları uzamaya ...
Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye ...
Alanya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı; baba ve oğlu kurtuldu
YEREL HABERLER Alanya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı; baba ve ...
Başakşehir pas çalıştı
YEREL HABERLER Başakşehir pas çalıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X