Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulüpte başkanlığın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Burada üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluk ve ağır bir görev ve sorumluluk. Trabzonspor camiası kolay bir camia değil. Bir savaşın içerisine girdiğiniz yerde o işin sonunu layıkıyla getirene kadar diğer konularda yapmış olduğunuz fedakârlıkların muhasebesini tutamazsınız" dedi.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

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AKŞAM 18:04

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