(ÖZEL) Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Moryke Fofana, "Bunları söylemek istemiyordum. Kameralar karşısında ilk kez söylüyorum. Biz fakir bir ülkede büyüdük. Ben 6 aylıkken babam çalışmak için Amerika'ya gitmişti. Ben annemle kalmak zorunda kalmıştım. 11 yaşına geldiğimde annem, babamın yanına gitmek zorunda kaldı. O dönemlerde futbolu, futbolcu olmak için oynamıyordum. Futbol oynamaktan zevk alıyordum, kendimi mutlu etmek için oynuyordum. Futbol oynamaya gittiğim alan otobüsle 6-7 saat sürüyordu. Böyle bir dönemden, süreçten geçtim yani. Babamı ilk kez 17 yaşında gördüm. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk" dedi.
ANTALYA
09 Ocak 2020 Perşembe
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