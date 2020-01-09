(ÖZEL) Gaziantep FK'nın Senegalli oyuncusu Djilobodji: Gelmeden önce Sow ile konuştum

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Senegalli oyuncu Papy Djilobodji, Türkiye'ye gelmeden önce vatandaşı Moussa Sow ile konuştuğunu söyledi.Djilobodji, "Geçen sezon burada Moussa Sow oynuyordu ve ben de gelmeden önce onu arayıp bilgi aldım. Şehir hakkında bana güzel bilgiler verdi. Beni arayan Senegalli oyuncular olursa buraya gelmelerini seve seve söylerim. Güzel bir şehirde yaşayacağını ve güzel bir takımda çalışacağını söylerim" diye konuştu.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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