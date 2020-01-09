POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz

"Annem benim her şeyim"

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PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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