Üniversite öğrencilerine final haftasında akşam çorba servisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sınav dönemlerinde düzenli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak, bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla sabah ve akşam saatlerinde çorba ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca hastane, Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal’de de her sabah vatandaşlara çorba servisi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde çorba ikramlarıyla öğrencilerin ve vatandaşların içini ısıtıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her sabah ve sınav dönemlerinde akşamları çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Sınav haftalarında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi önünde akşam saat 21.30’da, diğer günlerde ise üniversitenin Doğu Meltem kapısı veya Kuzey Kültür Kapısı önünde sabah saat 07.30’da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin yanı sıra kentin çeşitli noktalarında da vatandaşlar güne Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba ikramıyla başlıyor. Atatürk Devlet Hastanesi’nde ve Akdeniz Sanayi Sitesi’nde her sabah vatandaşlara ve esnafa çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca ilçelerden Antalya Toptancı Haline sebze satmak için gelen vatandaşlar da gecenin ayazında içlerini Büyükşehir’in sıcak çorbasıyla ısıtıyor.

