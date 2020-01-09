Adem Ljajic korkuttu

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, bu sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu. Yıldız futbolcu çalışmaya devam edemedi.

Beşiktaş'ın bu sabah yaptığı antrenmanda Adem Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı.

İdmanı takip eden Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'in sahadan çıktığı sırada yanına giderek durumunu sordu. Adem Ljajic ise iyi olduğunu belirtirken otele gitti.

Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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