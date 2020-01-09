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Beşiktaş taktik çalıştı

İHA

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah taktik ağırlıklı çalıştı. Siyahbeyazlılarda soğuk algınlığı olan Elneny idmana çıkmazken, antrenmanda sakatlanan Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.

Beşiktaş taktik çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah taktik ağırlıklı çalıştı. Siyahbeyazlılarda soğuk algınlığı olan Elneny idmana çıkmazken, antrenmanda sakatlanan Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, sabah taktik ağırlıklı antrenman yaptı. 2018 yılının eylül ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Çocuk ve Gençleri Koruma projesi kapsamında, Finike İlçesi Şehit İsmail Çalkan Ortaöğretim okulunda öğrenim gören 12 öğrenci siyahbeyazlıların kampını ziyaret etti. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burak Yılmaz'a özel ilgi
Isınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman güç, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Denge idmanı sırasında Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığını atlatan ve 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkan Burak Yılmaz'la uzun süre sohbet etti. 2 gruba ayrılan ve hücumsavunma organizasyonu yapan futbolcular antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaparak taktik idman geliştirdi. Çift kale maç sırasında sakatlık yaşayan Adem Ljajic, antrenmana devam edemedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Burak, N'Koudou ve Diaby şut çalışması yaptı. İdmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve İkinci Başkan Adnan Dalgakıran da takip etti.
Antalya kampında hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın saat 16.30'da Altınordu ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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