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Güzellik uğruna kaybettiği dudağına yeniden kavuşacak

DHA

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu'na (42), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ağız içi dokularından dudak yapılacak.

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu'na (42), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ağız içi dokularından dudak yapılacak.
Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.
DOLGU YOK OLDU
Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, telkinde bulundu.
ÜÇÜNCÜ OPERASYON YAPILDI
Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
4 AYDA 4 DOLGU
Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da, Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.  Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında, çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.
Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu'na, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılacak. Uzunoğlu'nu muayene eden Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyon yapacaklarını söyledi. Songül Uzunoğlu'nun tedavisini planlamaya başladıklarını belirten Prof. Özkan, "Dudağını yapmak için hastanın kendi vücudunu, özellikle dudak etrafındaki ve ağız içindeki yumuşak dokuları kullanacağız. Böylelikle dudağın kırmızı kısmını oluşturacağız. Hastamızı sürekli takip ediyoruz" dedi.
Songül Uzunoğlu'nun yaptırdığı dolgudan kaynaklı oluşan ağız içi yaralarını tedavi ettiklerini, bu yaraların da birkaç gün içinde kapanacağını vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın eski haline kavuşması için gerekli operasyonları yapacaklarını belirtti. 

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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