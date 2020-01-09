Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir

Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı açan Comolli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı.

Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.



ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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