Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.06.2018 31.05.2019 arası için eski başkan Fikret Orman oy çokluğuyla ibra edilmedi.
ANTALYA
09 Ocak 2020 Perşembe
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