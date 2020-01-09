Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi (2)

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda, 01.06.2018 31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Futbol A.Ş. Genel Kurul'unda, 01.06.2018 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Bundan sonraki süreçte, ibra edilmeyen Fikret Orman'ın dava açacağı belirtildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL'nin karşılanması için Orman'a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi.



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