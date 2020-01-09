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Arkeoloğun katil zanlısına savcıdan haksız indirim talebi Öldürülen arkeoloğun ablası: "Umarım sanık ...

İHA

Antalya’nın Kemer ilçesi Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Sertel'in katil zanlısı, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Duruşmada söz hakkı verilen arkeoloğun ablası ise, "Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" dedi.
Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), ‘ağaç kesildiği iddiaları’ üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık Poyraz ise tutuklandı.
Sadık Poyraz, 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
Savcının açıkladığı mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.
Sanığın eylemi planlayarak yaptığını ileri süren müşteki avukatı, “Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca, kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
Maktulün ablası Nurcan Doğan ise, sanığın kardeşinin yaşama hakkını elinden aldığını söyleyerek, "Kardeşimden ne istedi? Kalp hastası annem 7 aydır oğlunun bıçaklanarak, öldürüldüğünü bilmiyor. Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" şeklinde konuştu.
Söz hakkı verilen sanık öldürme kastının olmadığını iddia ederek, “Olay, aldığım yumruk darbelerinden korunmak için gerçekleşti” dedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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