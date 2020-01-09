Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

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Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordomavili takımın antrenmanını Trabzonspor Manavgat Futbol Okulu öğrencileri ziyaret etti. Minik sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, bu akşam 18.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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