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Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kursları açıldı

İHA

Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kurum ve Kuruluş İl Müdürleri Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kurslarının açılışını gerçekleştirerek eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kurum ve Kuruluş İl Müdürleri Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kurslarının açılışını gerçekleştirerek eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.
Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kursları Açılış Töreni, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih İnceyavuz, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kursiyerlerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.

“Sosyal sorumluluk projeleri çok değerli”
Dezavantajlı gençlere meslek edindirme ve sonrasında işe yerleştirilmeleriyle ilgili gerçekleştirilen Çiçekleri Soldurmayalım Sosyal Sorumluluk Projesi Mesleki Eğitim Kursları açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştiren AESOB Başkanı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Antalya Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ve İş Kurumu Müdürlüğümüz işbirliği ile yürütülmekte olan ‘Çiçekleri Soldurmayalım’ projesi kapsamında, dezavantajlı grupta yer alan çocuklarımızın, gençlerimizin, sosyalleşmelerinin önünü açmak, kişilik gelişimlerine yardımcı olmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak, zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla uzmanlar eşliğinde destek sağlanmaktadır. Dezavantajlı grupta yer alan kursiyerlerimiz bu sayede iş imkanına kavuşabilecek ve toplumda statü sahibi olabileceklerdir. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak sosyal sorumluluk projelerini her zaman için destekliyor bu kardeşlerimizin mesleki iş becerilerini geliştirip topluma adapte olma adayı yolunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2014 yılından bu yana eğitim merkezimizin kapılarını bu gençlerimiz için her koşulda açıyor, imkanlarımızı sonuna kadar onlara sunmaya çalışıyoruz. İlimizde özel desteğe muhtaç bu çocuklarımıza, gençlerimize mesleki beceri ve iş imkanı sağlamak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırabilmek amacıyla ortaklaşa düzenlenen bu projenin 2014 yılından bu yana başarıyla devam ettiğini de görmenin onur ve gururunu da hep birlikte paylaşıyoruz.” dedi.

“Kursiyerlerimizin istihdamlarını sağladık”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kurs kapsamı hakkında bilgiler aktararak “Kaş’tan Gazipaşa’ya esnaf ve sanatkarımızla Antalya’nın önemli sivil toplum kuruluşu olarak, dezavantajlı grupta yer alan bu çocuklarımıza, gençlerimize mesleki nitelik kazandırmak amacıyla tahsis ettiğimiz eğitim merkezimizde 9 Aralık 2019 tarihinde başlayan kurslarda; Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı, Pasta Yapımı ve Sunumu, Rezervasyon Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri alanlarında 100 kursiyerimize mesleki eğitimler verilecektir. 2014 yılında başlatılan bu özel projede tüm kurslara toplam 410 kursiyer kayıt edilmiş, 305 kursiyerimiz mezun olmuş ve çalışmak isteyen 207 evladımızın istihdamları sağlanmıştır. Mesleki nitelik kazanarak sertifikalarını alan bu gençlerimiz kökleri sağlam ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe umut olacaklardır. Bu gençlerimizden bazıları bu kursların sonunda belki kendi işyerlerini açacak bizler gibi esnaf ve sanatkar olarak aramıza katılabileceklerdir. Kendilerine başarılar diliyor, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.” diye konuştu.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, dezavantajlı gençlere yönelik gerçekleştirilen Çiçekleri Soldurmayalım Projesi’nin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, “Çiçekleri Soldurmayalım Projesiyle amacımız, çocuklarımızı suç ve suç unsurlarından uzak tutmak, zararlı alışkanlıklardan korumak, sosyalleşmelerinin önünü açmak ve kişisel gelişimlerine destek olmaktır. Bu proje kapsamında, çocuklarımızın mesleki eğitim kazanarak çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde gireceklerine inanıyoruz. Bu kurslar sayesinde verilen eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çiçekleri Soldurmayalım Projesi’nin yeni döneminin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kursları açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, mesleki eğitim kursları devam eden ve yiyecekiçecek hizmetleri eğitimi alan kursiyerler kendi yaptıkları yiyecekleri protokole ikram etti.

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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