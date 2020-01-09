ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx

ALKÜ’de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

İHA

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza atan ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Ofisi uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunmak adına aralıksız çalışmaya devam ediyor.
Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurt dışında eğitim almanın hayalini kuran yaklaşık bin öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordinatörlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına başvurdu.
Sınav süresi boyunca sınıfları bizzat denetleyen Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Leyla Harputlu ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, sınava olan ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz yurt dışında eğitim almak için çok istekliler. Biz de öğrencilerimizin değişim programlarından daha çok faydalanması için Üniversitemizin bütün olanaklarını kullanıyoruz. Değişim programlarına her yıl daha çok katılımın gerçekleşeceğine inanıyoruz.” dediler.

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı
Tour Of Antalya 2020’ye Hazır Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turnuvası Koordinasyon Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.
YEREL HABERLER Tour Of Antalya 2020’ye Hazır Tour Of Antalya ...
Eski İl Emniyet Müdürü Canca hayatını kaybetti Antalya'da birçok ilke imza atan ve 1996-2000 yılları arasında görev yapan emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca, kanser nedeniyle hayatını kaybetti Canca, vatandaşlar ve özellikle polisler tarafından sevilen bir müdür olmasını 'kumru (insancıl)' tipi yöneticiliğine bağladığını söylemişti
YEREL HABERLER Eski İl Emniyet Müdürü Canca hayatını ...
Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim Kursları açıldı
YEREL HABERLER Çiçekleri Soldurmayalım Projesi Mesleki Eğitim ...
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Jandarma Trafik göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma Trafik göz açtırmıyor
Kalp çarpıntısını dikkate alın Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Özlü: "Kalp yetmezliğinin nedeni olabilir"
YEREL HABERLER Kalp çarpıntısını dikkate alın Kardiyoloji Uzmanı Doç. ...
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, ameliyattan sonra ilk kez dışarı çıktı
YEREL HABERLER Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, ameliyattan sonra ilk ...
Arkeoloğun katil zanlısına savcıdan haksız indirim talebi Öldürülen arkeoloğun ablası: "Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez"
YEREL HABERLER Arkeoloğun katil zanlısına savcıdan haksız indirim ...
Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi (2)
YEREL HABERLER Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra ...
Öyken: "Bizim için mücadele günü"
YEREL HABERLER Öyken: "Bizim için mücadele günü"
Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir (Yeniden)
YEREL HABERLER Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı ...
Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi
YEREL HABERLER Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra ...
Karlı dağ manzarasında denize girdiler
YEREL HABERLER Karlı dağ manzarasında denize girdiler
(Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan’a Süper Lig’den birçok teklif var" Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Emircan’ın durumu birkaç günü içinde netleşecek"
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan’a Süper Lig’den ...
Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir
YEREL HABERLER Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı ...
Güzellik uğruna kaybettiği dudağına yeniden kavuşacak
YEREL HABERLER Güzellik uğruna kaybettiği dudağına yeniden kavuşacak
7 aylık bebek evde ölü bulundu
YEREL HABERLER 7 aylık bebek evde ölü bulundu
Beşiktaş'ta Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı
YEREL HABERLER Beşiktaş'ta Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı
Beşiktaş taktik çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş taktik çalıştı
Kadın Danışma Merkezlerinde kurslar sürüyor 350 kadının katılımıyla 13 ayrı kurs programı ve eğitim çalışması devam ediyor.
YEREL HABERLER Kadın Danışma Merkezlerinde kurslar sürüyor 350 ...
Kafeler caddesi düzenlemesine referandum
YEREL HABERLER Kafeler caddesi düzenlemesine referandum
Arkeolog cinayetinde savcı indirim isteyince avukat, 'takım elbise iyi hal nedeni olamaz' dedi
YEREL HABERLER Arkeolog cinayetinde savcı indirim isteyince avukat, ...
Tiyatro Akademi Perdelerini Açıyor
YEREL HABERLER Tiyatro Akademi Perdelerini Açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X