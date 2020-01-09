Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı

- Sezonun 2´nci yarısına Antalya´da hazırlanan Trabzonspor´da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

Süper Lig´in 2´nci yarısı için hazırlıklarını Antalya´da sürdürenTrabzonspor´da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun da yer aldığı partide oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRPRİZİ

Öte yandan, bordo-mavili ekibin düzenlediği barbekü partisinde Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından ayrı kalan genç oyuncu, takımın Antalya kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. Arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan 20 yaşındaki Ömür, bir süre başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sohbet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barbekü partisinden detaylar

Abdülkadir Ömür´ün gelişi

Abdülkadir Ömür´ün Ağaoğlu ve Çimşir ile görüntüleri



ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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