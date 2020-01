Sosa ve Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk mesajı

- Süper Lig´in ikinci yarısına Antalya Belek´te hazırlanan Trabzonspor´da iki kaptan Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosa, çalışmaların iyi geçtiğini söylerken, "Bizim için yeni bir yıl başlıyor. Ligin ikinci yarsıyla yeni bir yıla da giriş yapmış oluyoruz. Çok hırslı çalışıyoruz. Çok sıkı çalışma imkanı bulduk, hedeflerimiz var ve çok sıkı bir çalışmadan geçiyoruz" dedi.

SOSA: GENÇ OYUNCULAR BİZE RİTİM KATIYOR

Kulübün genç futbolcularından da övgüyle söz eden Sosa, "Gençler kulübün hazineleri. Onlara en iyi şekilde bakmalı ve onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamamız gerekir. Onların varlığı tecrübeli arkadaşlarımız için şans. Onların oluşturacağı antrenman performansı ve ritim bizim antrenman tempomuzun artmasına yol açacak. Dolayısıyla onların varlığını çok önemsiyoruz. Onların da burada olmalarıyla yetinmemeleri gerekiyor. Burada olmak belki onlar için bir hedefti ama daha ilerisi için devam etmeliler. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz, onları da geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK"

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini dile getiren Arjantinli yıldız, "İkinci yarıda daha sıkı bir çalışmanın içine girmeye çalışıyoruz. Ligin ilk yarısında ufak detaylar, istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ligin ikinci yarısında daha çok çalışarak bu detayları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısının ilk yarısından daha zor geçeceğini biliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"HÜSEYİN HOCAMIZA DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Trabzonspor´daki teknik direktör değişimine de değinen Sosa, "Öncelikle Ünal hocamıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Beraber paylaştık ve başarıların bir parçası olduk. Her değişim bir zorluk getirir. Hüseyin hocamızı destelememiz ve bu işinde yardımcı olmamız gerekir çünkü yeni bir başlangıç; hem onun hem de bizim için çok kolay olmayacak. Hocamızla birlikte güçlerimizi birleştirirsek ben işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ZİRVEDEKİ TAKIMLAR BİRBİRİNE YAKIN"

Şampiyonluk yarışında büyük bir çekişme olduğuna vurgu yapan Sosa, "İlk yarıya bakıldığında takımlar arasındaki puan farkı az. Takımlar puan olarak birbirlerinden ayrılmadı. İkinci yarılar ilk yarıdan daha zor olur. 3'üncülük arzu ettiğimiz bir yer değildi, daha yukarlarda olabilirdik ama zirveden uzakta değiliz. Zirveye yaklaşma şansımız gerçekten var. Bunun anahtarı da çok çalışmak ve maçlardan galibiyetle ayrılmak. Biz de bunun için çalışıyoruz" dedi.

"SAHA İÇİNE KONSANTREYİM, SÖZLEŞME İÇİN MENAJERİM GÖRÜŞÜYOR"

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını da değerlendiren Sosa, "Sezon başında da başkanla konuştuğumuzda takımın saha içi başarısına odaklanmaya çalışıyorum. Bireysel olarak elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Kontrat ve sözleşme detaylarını menajerim görüşüyor. Bunları ben de konuşmak istemem. Bu konuların beni saha içinden alıkoymasını istemem. Takım ve kendim için saha başarısına odaklanmış durumdayım. Kendi işime odaklanmam açısından bunun böyle olması gerekiyor. İşin doğrusunun böyle olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyen Sosa, "İlk başta yaşadığım sorunlar da futbolun dışındaki sorunlardı. Şehre adaptasyon konusunda bir sorun yaşamadım. Daha önce de Türkiye´de oynamıştım. Bildiğim bir yerdi. Adaptasyon için sizin kulübe, kulübün de size yardımcı olması gerekiyor. Bunun sağladığınızda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şu an burada olma sebebimiz; bir hayalimiz var, bunu herkes biliyor. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz, o yüzden buradayım ve adapte olmuş durumdayım" dedi.

"BU SORULAR BENİ MUTLU EDİYOR"

"Futbolculuk kariyerinden sonra kulüpte görev almak ister mi" sorusuna da Sosa, "Bu soruları daha önce de almıştım ve bu soruları duymaktan mutlu oluyorum. İnsanlar sizi böyle bir kulübün parçası olmanız için layık görüyorsa bu kazandığınız başarılarla oraya layık görüldüğünüz içindir. Bu sorular beni mutlu ediyor. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Ne kadar daha devam edeceğimle ilgili kafamda sorular yok. Takımımız iyi gidiyor, bireysel olarak ben de iyi gittiğimi düşünüyorum. Gittiği yere kadar devam edeceğim. Fiziksel olarak iyi olduğum ve burada da mutlu olduğum için o konuları hiç düşünmedim" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: BİR HAFTA İÇİNDE TAKIMA DÖNERİM

Milli kaleci Uğurcan Çakır ise sakatlığının iyiye gittiğini söylerken, "Kayserispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalmıştım. Şiddetli bir ayak burkulması oldu ama şu anda toparlıyorum ve yavaş yavaş saha koşularına başlıyorum. Bir hafta içinde takıma dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDAN DERSLER ÇIKARDIK"

Ligin ilk yarısını değerlendiren Çakır, "İlk yarıda iyi bir puan topladığımızı düşünüyorum. Hatta daha fazlasını da yapabilirdik. Bazı küçük detaylarla puan kaybettiğimiz çok oldu. İlk yarıda iyi maçlar oynadık, bazı maçlarda çok kötü oyunlar oynadık ama hepsinden dersler çıkardık" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Ligdeki şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Çakır, "Her maça tek tek bakma taraftarıyım. Arkadaşlığımız çok iyi. Kariyerli ve lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu durum saha içinde işimizi kolaylaştırıyor. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Birbirimize yardım ederek, mücadele ederek oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. İnşallah bu performansımız devam eder" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER TEKLİFLERİ VE İZLENMEK PERFORMANSIMI ETKİLİYOR"

İsminin Avrupa takımlarıyla anılmasını değerlendiren Çakır, "Kulağıma geliyor açıkçası. Başka takımların Avrupa´dan sizi izlemesi çok güzel bir olay. Beni motive ediyor ve performansımı etkiliyor diyebilirim. Büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum. Amacım Trabzonspor´a yardımcı olabilmek. Onlar için savaşmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Transfer aklımda değil. Gerisi başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın vereceği bir karar. Bunlar beni sadece motive ediyor" açıklamasında bulundu.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR VATAN SEVGİSİ VAR"

Koluna yaptırdığı ay yıldızlı dövme için Çakır, "Her Türk gencinin içinde vatan ve bayrak sevgisi vardır. Benim içimde de çok büyük bir vatan sevgisi var. Kendim için anlamlı gördüğüm bir dövme" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNARSAM MUTLU OLURUM"

Milli takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çakır, "Her Türk gencinin ve futbolcusunun hayali o şampiyonalarda oynayabilmek. Benim de hayallerimden birisiydi. Burada gösterdiğim yarım sezonluk performanstan sonra yakaladım. Daha çok çalışıp formaya daha yakın isim olmak istiyorum. Oynasanız da oynamasanız da orası çok büyük bir yer. Oynasam tabii ki çok mutlu olurum. Oynamasam da ağabeylerime kardeşlerime destek olmak için orada bulunmak çok önemli" dedi.

"GRUBUMUZ ZOR DEĞİL"

EURO 2020 için de yorum yapan Çakır, "Bizim için çok zor bir grup değil. Eleme grubunda neler yaptığımız ortada. Genç, dinamik, kariyerli ağabeylerimizden kurulu bir ekip var. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz. İnşallah gruptan çıkar, finallere kadar gideriz" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jose Sosa´nın açıklamaları

Uğurcan Çakır´ın açıklamaları



ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.