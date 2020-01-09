Tedavisini Almanya'da sürdüren Abdulkadir Ömür, kampı ziyaret etti

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, yemekte bir araya geldi. Almanya’da tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür de 2 gün izin alarak kamp dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla buluşan Ömür, pazar günü tekrar Berlin’e dönerek tedavisine devam edecek.

Devre arası kampı için Antalya Belek’te bulunan Trabzonspor bugün öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik ekip, futbolcular ve kampı takip eden gazetecilerin katıldığı yemeğe Almanya’da tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür de 2 gün izin alarak dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla buluşan Ömür, pazar günü tekrar Berlin’e dönerek tedavisine devam edecek.

Yemekte ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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