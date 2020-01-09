Gaziantep FK - Ekol Göz Menemenspor: 3-1

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Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep ekibine galibiyeti getiren golleri Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah kaydetti. Karşılaşmayı Gaziantep Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Gürkan Tural ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da statta izledi.



ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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