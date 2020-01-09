Konyaspor’dan sessiz prova

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Ümreniyespor’la karşı karşıya geldi. Kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Altınordu ile oynayan ve 21 kazanan yeşilbeyazlı ekip, Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Yeni transfer Thuram, karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi. Teknik Direktör Aykut Kocaman, mücadelenin her iki yarısına da farklı 11’le çıktı. Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Konyaspor, bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşacak. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanan Ümraniyespor kalecisi Taha Demirtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapılacak.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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