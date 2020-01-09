İttifak Holding Konyaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 0-0

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşan Konya ekibi, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
İttifak Holding Konyaspor, ilk maçında Altınordu'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan detaylar
ANTALYA
09 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 06:39
- GÜNEŞ 08:04
- ÖĞLE 13:09
- İKİNDİ 15:43
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.