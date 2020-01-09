Fenerbahçe, Antalya’da hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’de devre arası hazırlıklarına Antalya’da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Falette de idmanda yer aldı.

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Fenerbahçe’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın basına açık kısmı düz koşu ve ısınma hareketiyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sarılacivertlilerde yeni transfer Falette’de de takımla beraber ilk kez çalıştı.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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