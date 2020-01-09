Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1

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Keçiörengücü hazırlık maçında MKE Ankaragücü’nü 10 mağlup etti.

TFF 1. Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Keçiörengücü, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımı MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mor menekşelerin yeni transferi Jeremy Bokila ile 84. dakikada bulduğu golle sahadan 10 galip ayrıldı.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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