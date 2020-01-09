Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2

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Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler



ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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