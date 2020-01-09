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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adil Gevrek: Anadolu kulübüyüz, büyük bir takım oyuncuyu isterse göndermek zorundayız

DHA

- Yeni Malatyaspor´un başkanı Adil Gevrek takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Yeni Malatyaspor´un başkanı Adil Gevrek takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk yarısında daha iyi bir puan hedeflediklerini belirten Gevrek, "İlk yarıyı geride bıraktık ve ilk yarıda 23 maç oynadık. Hem lig, hem Avrupa, hem de Türkiye Kupası maçı oynadık. UEFA Avrupa Ligi elemeleri için de ligi erken açtık. UEFA Avrupa Ligi´nde hem ülkemizi, hem de Malatya´yı en güzel şekilde temsil ettik. 4 maçta 2 galibiyet, bir yenilgi ve bir de beraberlik aldık. Lige de iyi başladık ama ligde son zamanlarda düşüşler oldu. Bunlar da normal. 24 puanla kapattık, daha iyi olabilirdi. Takımın kalitesine bakıldığında daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Kısmetsiz olduğumuz, hakem hatalarının olduğu, kendi hatalarımızın olduğu ve puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Şu an '30 puanda neden olmasaydık' diyoruz. Kampımız sürüyor birkaç sakat oyuncumuz var, takımla çalışıyoruz. İzinli olanlar döndü, iyi bir kamp geçirerek iyi bir mücadele için iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İlk 5 hafta zor görünüyor ama ligde kolay maç yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Sivasspor maçıyla lige başlayacağız. Kupa maçı bizim için çok çok önemli. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
"SADECE SPORTİF DEĞİL, EKONOMİK YAPIYI VE ALTYAPIYI BİRLİKTE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Avrupa´ya gitmek için geçen sezondan daha çok puan toplamaları gerektiğini belirten Adil Gevrek, "Geçen sene 47 puanla 5´inci olduk ve Avrupa´ya gittik. Bu sezon 47 puanla 5´inci olabilir misin, çok zor. İlk 5 sıraya bakıldığında Başakşehir ve Sivasspor´un iyi bir çıkış yaparak lider olduğunu, Alanyaspor´un geldiği ve arkadan da başka takımların gelebileceğini görüyoruz. Kolay değil, zor da değil ama geçen sezonu 47 puanla bitirdiğin yerde bu sezon 47 puanla 5´inci olamayacaksın. 55-57 puanda aşağıya olmaz, kolay değil. 5-6-7´nci sırada ligi bitirmek istiyoruz. Arka tarafta da görünmeyen bir denge var. Bu da bizim için çok önemli. İstediğimiz hedefte gitmemiz, borç hanemize borç yazdırmamız lazım. Hedefimiz sadece sportif değil ekonomik yapıyı ve altyapıyı birlikte götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Transfer yapacaklarını belirten Gevrek, "İyi bir takımımız var ama aksayan bölgelerimiz var. Beklentilerimizi karşılayamayan oyuncular oldu. Aksayan yerlere transfer ihtiyacı duyuyoruz. Giden oyunculara göre 2, gitmeyen olursa 1 transfer yapabiliriz. Devre arası transferleri zor transferler. Hassas davranıyoruz. Uyum süreci önemli. Maliyetli oyuncular. Şartlar oluşursa transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.
"GUILHERME´YE TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"
Takımdaki bazı oyuncuların transfer gündeminde olduğunu söyleyen Gevrek, "Guilherme transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden birisi. Görüşmeler yapılıyor ama resmi bir teklif gelmeden burada bir şey söylemek doğru değil. Guilherme olsun, diğer oyuncularımız olsun teklifler geldiğinde hem takım hem de kulübün menfaatleri doğrultusunda gidişlerine izin verilebilir. Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Anadolu kulübüyüz ve büyük bir takım isterse göndermek zorundayız. Göndermezseniz oyuncunun performansı düşer. Resmi teklif geldiğinde bunlar değerlendirilir" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adil Gevrek´in açıklamaları
Antrenmandan detaylar

ANTALYA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
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