Kaş’ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş’ın Kalkan ile Kınık Mahallesi arasındaki Patara kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kınık istikametinden Kaş’a doğru giden Resul Ertuğrul idaresindeki 06 DM 9503 plakalı otomobil, Patara kavşağına girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan sürücüye ilk müdahale yapıldı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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