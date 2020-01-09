Trabzonspor taktik çalıştı

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Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordomavili kulüp, yarın 10.30’da yapacağı antrenman ve 15.30’da Partizan Tiran ile oynayacağı karşılaşma ile hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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