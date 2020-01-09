Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul´da

- Fenerbahçe´de sportif direktör Damien Comolli ipler kopmak üzere. Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek üzere Antalya´dan İstanbul´a gitti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya´nın Belek Turizm Merkezi´nde sürdüren Fenerbahçe´de sportif direktör Damien Comolli ile yol ayrımına gelindi. Takım kampından bugün akşam saatlerinde ayrılan Comolli, İstanbul´a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ali Koç´un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç´in görevine son verilirken, Fransız futbol adamı takım kampından ayrılarak İstanbul´a Ali Koç ile görüşmeye gitti. Yapılacak görüşmenin ardından Comolli'nin durumu netlik kazanacak.
Bugün yaptığı açıklamalarla Ali Koç´tan sert tepki aldığı ileri sürülen Comolli´nin görevine son verilebilir.
ANTALYA
09 Ocak 2020 Perşembe
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