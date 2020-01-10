(ÖZEL) Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz

"Ben hep hiphop'tım"

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- MKE Ankaragücü'nün Hırvat futbolcusu Ante Kulusic, ''Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım'' dedi.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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