Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarında önemli futbolcuların bulunduğunu ancak şimdiye kadar hiçbir oyuncu için teklif almadıklarını açıkladı. Buruk, ayrıca mevcut durumda transfer yapmayı düşünmediklerini de söyledi.

Süper Lig’in ilk yarısını Sivasspor’un ardından ikinci sırada bitiren, Avrupa Ligi’nde de Son 32 Turu’na kalmayı başaran Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımın son durumundan transfer politikasına, kariyer hedeflerinden hakem kararlarına ilişkin birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.



“Ligin sonunu doğru şekilde bitirdik”

İlk yarıda hem ligde hem de Avrupa’da ortaya koydukları performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, “İlk yarıya baktığımızda olumsuz olan tablonun ligin başındaki Malatyaspor ve Fenerbahçe maçı, Avrupa kupası ilk Olympiakos maçları ama daha sonraki dönem daha yukarıya doğru giden daha olumlu tablo var. Özellikle ligin sonunu doğru bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Avrupa kupalarında da bir üst tura çıkmayı hak ettik. Bu çok önemliydi, belki bizim için en prestijli olanı buydu. Bir yandan da Türkiye Kupası var, bir üst tura çıktık. Bu 27 maçlık periyodu çok yoğun geçirdik ama sonuç olarak ilk yarının sonuna geldiğimizde ikinci yarı için birçok umudu bir arada bulunduran ve bu umutlarına ulaşmak için kampta çok iddialı bir şekilde çalışan, gerçekten ikinci yarıda da kendi ilk yarı performansımızın üstüne çıkmaya çalışan bir takım olarak ortaya çıktık. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor” diye konuştu.



“İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaktı”

Avrupa Ligi grup kuraları çekildiğinde Roma ve Borussia Mönchengladbach’ın favori olarak görüldüğünü ama kendilerinin de son ana kadar mücadeleyi bırakmayarak bir sürprize imza attıklarını belirten Okan Buruk, “Ligde şampiyonluk yarışı içinde olmak istediğimizi söylemiştik. Şu anda o yarışın içerisindeyiz. Tabii bizim ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaktı. Burada Olympiakos’a kaybedip elendik. Çok da hazır olmadığımız bir dönemdi. Şu anda çıkıp Olympiakos ile maç yapsak çok daha farklı sonuç ortaya çıkardı ama sezon başı hem şanssızdık hem de istediklerimizi alamadık. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne kalmaktı. Kalamadık ama Avrupa Ligi’nde devam ettik. Tabii çok zor bir gruptan çıktık. Grup kuraları çekildiğinde iki favori Roma ve Mönchengladbach’tı. Biz orada üçüncü olan takımdık. Ama işin sonuna geldiğimizde grubun son maçındaki performansımız, belki Roma’yı İstanbul’da yenseydik gruptan çıkma şansımız kesinleşiyordu. Ama son maça kaldığı halde deplasmanda olmasına rağmen çok önemli başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Bu belki birçok kişi için sürpriz oldu. Ama biz oraya çok ümitli şekilde gitmiştik. Allah da bunu nasip etti” şeklinde konuştu.



“OcakŞubat ayı daha zorlu geçecek”

Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda yollarına devam etmenin kendilerini zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine başarılı çalıştırıcı, “İlk yarıda da üç kulvarda devam ettik, 27 maç oynadık. Bu tempoya alıştık bir kere hem fiziksel hem mental olarak. İkinci yarı aynı şekilde bunu sürdürmemiz gerekiyor. Önemli oyuncularımız var, hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi’nde yarışma içerisinde olacağız. Burada bütün kadromuzu kullanmak istiyoruz. Kaliteli oyuncularımız var elimizde, üçüne de önem vermek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi gider ama zorlu olacak tabii ki. Seyahatler de devreye giriyor. Özellikle OcakŞubat ayı daha zorlu geçecek. OcakŞubat ayını doğru şekilde geçersek ondan sonraki gelişimimizin daha iyi olacağını düşünüyorum” cevabını verdi.



“Psikolojik olarak çok güçlüyüz”

Ligdeki şampiyonluk yarışını ve turunculacivertlilerin şampiyonluk şansını da değerlendiren Buruk, şöyle konuştu:

“Birçok takımın iddiası var, birçok takım bu şampiyonluk iddiasının içinde. Bu belki 78 hafta belki 10 hafta sonra ortaya çıkacak. Bazı takımlar ayrılacak ama şu anki görüntüde çok takım bu yarışın içerisinde olmaya çalışacak. Başakşehir’e gelince şu anda yaşadığımız ortamın geçen seneyle kıyaslanmayacağını düşünüyorum. Psikolojik olarak çok güçlüyüz ve kadro olarak da geçen senenin üzerine koymaya çalıştık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. İnancımız sadece kazanmak üzerine. Bundan önceki senelerdeki kaybetme psikolojisini tekrar yaşamak istemiyoruz. Bunu sezon başından beri hep söyledik; daha önce sezona iyi başlayan, iyi götüren ama sonunda iyi şeyler yapamayan takımdık ama bu sene sezona kötü başlayan sonrasında toparlayan sezon sonunda da inşallah hedeflerine ulaşacak bir takım olmak istiyoruz. Bunun için de ilk yarı boyunca çok çalıştık. Şimdi hazırlık kampında çok çalışıyoruz. Bundan sonra ağır bir tempo bizi bekliyor, en iyi şekilde hazır olacağız. Ligin sonunu da en iyi şekilde getirmeye çalışacağız.”



“Sporting her takımı yenebilecek güçte”

Okan Buruk, Avrupa Ligi’nde hedeflerinin tur tur ilerlemek olduğunu da dile getirerek, “Buradaki hedef her turu geçebilmek şu anda. Son 32’deki rakibimiz Sporting takımı da iyi bir takım. 3 gün önce Porto ile oynadıkları maçı da canlı seyrettik. İyi bir takım, önceki yılların daha gerisinde ama yine çok önemli oyuncuları var. Her takımı yenebilecek güçteler. İlk maçın deplasmanda olması avantaj mı, dezavantaj mı oynadığınız oyuna bağlı. Bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Attığımız gol, kazandığımız maç bizi ikinci karşılaşma için çok daha umutlandıracaktır. İnşallah ikinci maça daha avantajlı biçimde sahaya çıkan takım oluruz. İstanbul’daki maçta birçok Türk futbolseverin de bizim kendi taraftarımızla birlikte bütün sporseverlerin bize desteğini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.



“Transferi ikinci plana attık”

Mevcut durumda transfer yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığını da söyleyen Buruk, “Lig devam ederken devre arasıyla ilgili transfer düşüncemiz daha fazlaydı ama ilk yarıyı bitiriş, bazı oyuncularımızın olumlu anlamda takıma katkı vermesiyle şu anlamda transferi ikinci plana attık. Acil istediğimiz bir şey yok ama ocak sonuna kadar bir vaktimiz var. İhtiyacımız olan bir bölge olursa bunu değerlendirme vaktimiz de var. Her teknik adam takıma takviye yapmak, iyi oyuncular almak ister. İlk yarıda çok az kullanabildiğimiz değerli oyuncular var. Bunları tekrar takıma transfer gibi kazandırabiliriz. Bunların üzerinde duracağız. Ocak sonuna kadar değerlendirip ona göre karar vereceğiz” dedi.



“Hiçbir oyuncumuz için teklif almadık”

Visca, İrfan Can, Mahmut Tekdemir gibi oyuncuların her transfer döneminde isimlerinin pek çok kulüple anılmasının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi:

“Sezon başı konuşuluyordu ama şu anda hiçbir oyuncumuzla ilgili teklif almadık. İhtiyacımız olursa biz teklif yapabilecek durumdayız şu anda. Böyle bir düşüncemiz de yok. Oyuncularımız da burada gayet mutlular. Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden tek takımız. İlk tercihlerinin de Başakşehir olacağını düşünüyorum.”



“VAR hakemlerinin sorumluluk alması çok önemli”

Süper Lig’deki hakemlerin bir önceki seneye göre daha iyi performans sergilediğini savunan tecrübeli teknik adam, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini üstelenen hakemlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek, görüşlerini şu şekilde bildirdi:

“Hakem kararları tartışıldı, hep tartışılacak. Bir hoca bir de hakem kararları tartışılır. Teknik adamların da çıkardıkları kadrolar, oyuncu değişiklikleri eğer sonuç alırsanız doğrudur, sonuç almazsanız yanlıştır. Hakemlerin kararları da tartışılır. Tabii ki hatalar yapıldı, bunun yanında doğrular da yapıldı. Sadece olayı birkaç maçtaki bariz hatalar üzerinden görmemek lazım. Genel tabloya bakmak gerek. Bir önceki seneden daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Araya yeni genç Türk hakemleri giriyor. İkinci yarı daha çok yeni hakemlerimiz çıkacak. Bunun Türk futbolu için sevindirici olduğunu düşünüyorum. En son maçımıza gelen Atilla hocanın ikinci maçıydı Süper Lig’deki. Onun ismini görünce çok sevindim. Yeni hakemlere de Türk futbolunun ihtiyacı var. Hatalar olacak, hata yapmayan futbolun içerisinde birey yok. Onlar da bir seminer geçirdi. İnşallah ikinci yarıya daha güçlü çıkacaklardır. VAR’a gelince de VAR’a alıştık. Avrupa Ligi’nde VAR olmadığı için her pozisyona daha korkarak bakıyorduk. Bizim grupta bu hatalar yapıldı. Romalı oyuncunun göğsüne top değdi, hakem penaltı verdi. VAR olsaydı onu düzeltecekti, Mönchengladbach o maçtan bir puan almayacaktı. Yani futbolun içinde VAR’ın olması ama hızlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Özellikle burada VAR hakemlerinin sorumluluk alması çok önemli. İngiltere’de bunu çok net görüyoruz. Orada VAR, AVAR çok daha sorumluluk alıp belki orta hakemi çok fazla kenara çağırmadan bu işi çözüyorlar. Burada da zamanla daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ama VAR’ın daha adil olduğunu düşünenlerden biriyim.”



“En değerli galibiyet Gençlerbirliği maçıydı”

Ligin ilk yarısında aldıkları en önemli galibiyetin Gençlerbirliği’ne karşı olduğunu ifade eden Buruk, “İlk galibiyetimiz, Gençlerbirliği karşılaşması. 89. dakikada attığımız golle kazandık. En değerli galibiyet olarak onu görüyorum. İlk iki haftayı kaybederek kapatmış bir takım üçüncü hafta kazanamasaydık bizim için çok daha zor olabilirdi. Ama son dakikada attığımız golle Gençlerbirliği’ni yenmişti. Şu anda geçmişe baktığımda en sevindiğimiz galibiyet olarak onu görüyorum” diye konuştu.



“İtalya’yı kendime oyun olarak yakın buluyorum”

Kariyer planlamasında Avrupa’da görev almak olduğunu da sözlerine ekleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Belki, ben de bunu hayal ediyorum. Birçok Türk teknik direktörün de bunu hayal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl Türk futbolcuları Avrupa’ya gönderiyorsak Türk teknik adamlarının da hedeflerinin Avrupa olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan önceki senelerde en önemli şekilde, en majör liglerden birinde takım yöneten tek teknik adamımız Fatih Terim. Hem Fiorentina hem de Milan’ı çalıştırdı. Bu gerçekten değerli bir olaydı. Bunun yolu da UEFA Kupası’ndan, Avrupa şampiyonluğundan geçmişti. Bizler için de hem Avrupa çok önemli hem de Türkiye’de yakaladığımız başarılar. Başakşehir’in Avrupa’da daha üst turlara geçmesinin bizim de Avrupa’da piyasamızı arttıracağını düşünüyorum. Hem Türk futbolcuların hem Türk teknik adamların. İnşallah ileride olur. İtalya’yı çok beğeniyorum. Hem İtalyanca konuştuğum için hem orada futbol oynadığım için orayı kendime oyun olarak da yakın buluyorum. İnşallah ileride böyle bir şey yaşarım” açıklamasını yaptı.



“Avrupa maçlarını milli maç gibi oynayalım”

Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Sporting Lizbon’a karşı oynayacakları müsabakada her takımın taraftarlarını kendilerini desteklemeye davet eden 46 yaşındaki teknik adam, “Sporting Lizbon maçı, inşallah o turu geçeriz, bir sonraki turlar, oraları da görürsek tabii ki bizim stadımıza özellikle bütün futbolseverleri bekliyoruz. Bizi her maç destekleyen taraftar grubumuz var. Onlarla birlikte bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ama özellikle Avrupa kupası maçlarını bir milli maç gibi oynayalım çünkü ülke puanına da çok ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

