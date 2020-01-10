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(Özel Haber) Süleyman Olgun: "Ligin ikinci yarısında 17 tane final maçımız var" Keçiörengücü Kaptanı ...

İHA

Keçiörengücü'nün kaptanı Süleyman Olgun, "Sezonun ilk yarısında güzel bir çıkışımız oldu. Beliki de bizden beklenilmeyen puanları topladık. Ligin ikinci yarısında 17 tane final maçımız var" dedi.
Sezonun ikinci yarı çalışmalarını Antalya' da sürdüren Keçiörengücü'nün başarılı futbolcusu Süleyman Olgun, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kaptan Olgun, sezonun ikinci yarısında hataların telafisi olmayacağı maçlara çıkacaklarını dile getirdi. Sezonun ilk yarısını değerlendiren Olgun, "Sezonun ilk yarısı kendi adımıza güzel geçti. İyi puanlar topladık. Belki de bizden beklenilmeyen puanları topladık. Güzel bir çıkışımız oldu. Sezonun ikinci yarısında bunu devam ettirmek istiyoruz. Kampta çalışmalar yoğun ve güzel geçiyor. İnşallah ikinci yarıda aldığımız puanların üzerine koyarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarının sırrı takımdaki arkadaşlık ortamı"
TFF 1.Lig'de yeni olmalarına rağmen iyi bir konumda olmalarının en önemli sebeplerinden birisinin arkadaşlık ortamı olduğuna dikkat çeken kaptan Olgun, "Geçen sezonki kadromuzun birazını tutarak yeni takviyeler ile birlikte iyi bir ortam oluştu. Yaklaşık 1415 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Böyle ortamları yakalamak gerçekten zor oluyor. Daha önce 12 takımda bu ortamı yakaladım ama Keçiörengücü'nde geçen sezonki bu harika ortam bu sezonda devam ediyor. TFF 1. Lig'e çıktığımız için aramıza katılan yabancı oyuncularda var. Onlarda bu ortama ayak uydurdu ve biz onlara onlar bize alıştı. Hep birlikte uyum içerisindeyiz. Bunun bize başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bununla birlikte sahada gösterdiğimiz performans ile güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bu birliktelik ile inşallah sezonu ilk 6 içerisinde bitiririz" diye konuştu.

"Ligin ikinci yarısında hatanın telafi edilmediği maçlara çıkacağız"
Ligin ilk yarısında sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Süleyman Olgun, "İkinci yarı bu performansın üzerine koymam gerekiyor. Daha iyi olmak zorundayım. Çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek. Hatanın telafi edilmediği maçlara çıkacağız. Bütün takımların Süper Lig'e çıkmak için ilk 6'da yer alma hedefi var. 17 tane final maçımız var" dedi.

"Taraftarımız ikinci yarıda sahada daha iyi bir mücadele görecek"
Ligin ikinci yarısı için Keçiörengücü taraftarına çağrıda bulunan Olgun, "Ligin ikinci yarısında belirttiğim gibi zorlu maçlara çıkacağız. İlk yarıda yanımızda olup iyi destek verdiler. İkinci yarıda stadı doldursunlar. Sahada daha iyi bir mücadele görecekler. Bunun sözünü verebilirim. Yanımızda olsunlar. Hep beraber hedefimize ulaşalım" diyerek sözlerini sonlandırdı.

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

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