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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş’ta kahraman yüzbaşı için anma günü

İHA

Dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batırma başarısı gösteren Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, Kaş ilçesinde anıldı.
Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Halil İbrahim Günaydın ile Durmuş Savaşçı için Dostluk ve Barış Parkı’nda anma günü düzenlendi.
Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree’nin batırılışının 103’üncü yılında gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, askeri erkan, AKSAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, AKSAN proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu ülke bizim"
Anma töreninde konuşan Kaymakam Bülent Karacan, “Türk milletinin tarihi kahramanlıklarla doludur. Biz dün var olan bir millet değiliz. Kökü tarihin başlangıcına dayanan bir milletiz. Biz bu ülkeyi hiçbir zaman terk etmeyiz. Biz bu ülkeye gelecek düşmana karşı savaşırız, ölürsek toprağın altı, kazanırsak toprağın üstü bizim, yani toprak bizim. Biz ülkemizi terk edip de başka bir ülkede sığınmacı, yabancı olarak kesinlikle yaşamayı kabul etmeyen bir milletiz" dedi.

"Güçlü irade var"
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise, “Geçmişimizi hatırlamamız, tarihimizdeki bu önemli olayları yaşatmamız, bizlerin geleceğe bunu aktarması önemli. Bu açıdan bizler geçmişimizde, tarihimizde ne kadar kahramanlık varsa ülkemiz, milletimiz için kimler ne yapmışsa hatırlamalıyız, sahip çıkmalıyız. Dünyanın egemen güçleri eski günlere bizi döndürmek istiyor ama hamdolsun güçlü irade var ve her türlü badireye dik duran bir iktidarımız var, milletimizin güçlü duruşu var. O sebeple bize dokunamıyorlar. Güçlü olmazsak, birbirimizle kenetlenmezsek, bu hadiseleri yaşamaya devam edeceğiz. Türk milleti bu benliğini her zaman taşıyor. Bu yüzden oynadıkları oyunlarla istediklerine ulaşamıyorlar. Bugün burada yaşayabiliyorsak, bu kahramanlara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
AKSAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü de, "Ülkesini sevmek ülkesi için kendini feda etmek gönül işidir. Vatana inanmaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmaktır. Bu ülkeyi dolayısıyla insanları sevmektir. Bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen Kaş Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'Topçu Yolu Yürüyüşü’ uluslararası olacak
AKSAN proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç ise, "12 Ocak'ta burada Gazi Yürüyüşü yapacağız. Bu yürüyüşü uluslararası düzeye taşıyoruz. Elmalı'dan başlayacak, Bayındır Burnu'na kadar sürecek. Ayrıca şehitliği tespit ettiler. İnşallah o şehitliği de Genelkurmay ve komutanlar, Kaş Kaymakamı ve Belediye Başkanının desteğiyle yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, program kapsamında Kaş Limanı'nda protokol ve davetlilerin katılımıyla şehitler ve kahramanlar adına, ‘Denize Saygı Çelengi’ bırakıldı. Kaş Belediyesi Kültürevi’nde eğitimci yazar Mehmet Özbek, Mustafa Ertuğrul'u anma konferansı sundu.
12 Ocak Pazar günü etkinlik kapsamında, ‘Topçu Yolu Yürüyüşü’ yapılacak. Kaş Bayındır Burnu’nda kahramanlar anısına 120 keklik doğayla buluşturulacak. 13 Ocak Pazartesi günü Antalya’da, ‘Atatürk ve Türk Kadını Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Kahramanlık Türküleri Konseri’ ile etkinlik sona erecek.

Kahraman Yüzbaşı
Mustafa Ertuğrul Aker, 1893 yılında Girit'te doğdu. Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na kadar her cephede savaştı. 1915'te Çanakkale'de Seddülbahir ve Kerevizdere muharebelerine katıldı. 9 Ocak 1917’de İngilizlerin dev uçak gemisi Be My Chree’yi Meis’te sulara gömdü. Bir diğerini savaş dışı bıraktı. İki yüze yakın irili ufaklı tekneyi ve Fransız topçu tabyalarını top ateşiyle yaktı.13 Aralık 1917'de Kemer Limanı’nda Fransız savaş gemisi ‘Paris II’ ve 8 Mart 1918'de ‘Alexandra’yı batırdı.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstiklal Savaşı’na katıldı, Batı Cephesinde görev aldı. 1 Ekim 1920 tarihinden itibaren Antalya bölgesinde görevlendirildi. Savaştan sonra 1927’de Antalya Hava Rasat İstasyonu Müdürlüğü görevinde bulundu. İstiklal Savaşı’nda Antalya ve havalisi komutanlarından Albay Şefik Aker'in kızıyla evlendi. 2 Temmuz 1930 tarihinde emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşti. Atatürk’ün teşvikiyle anılarını yazdı ama yayımlamadı. İçe dönük, sade ve mütevazı yaşadı. Ömrünün sonuna kadar yaşadığı Antalya’da 1961 yılında vefat etti. Mezarı, Antalya Andızlı Mezarlığındadır.
Antalya ve Kemer’de çeşitli yerlere anısına adı verildi, heykeli dikildi. Mustafa Aydemir tarafından adına, ‘Ben bir Türk zabitiyim’ adlı kitap yazıldı.

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

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