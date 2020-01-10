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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkan Şoray’da yılın ilk sergisi açıldı

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, Gülseren Sönmez'in ağırlığı suluboya resimlerinden oluşan sergisinin açılışında "Muratpaşa'mızda ince şeyleri düşünmeye vaktimiz var. Her zaman da olacak" dedi.

Türkan Şoray’da yılın ilk sergisi açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, Gülseren Sönmez’in ağırlığı suluboya resimlerinden oluşan sergisinin açılışında “Muratpaşa’mızda ince şeyleri düşünmeye vaktimiz var. Her zaman da olacak” dedi.
Tiyatrolar, konserler, sergiler ve söyleşilerle Antalya’nın kültür ve sanat hayatına farklı bir renk ve heyecan kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yılın ilk sergisi açıldı. Doğa yorumları ve kadının fantastik dünyasını anlattığı sürrealist eserleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan 74 yaşındaki sanatçı Gülseren Sönmez, 60’nıcı sanat yılını, Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın katıldığı serginin açılışıyla kutladı. ABD’nin başkenti Vaşington’da bulunan ve kadınların görsel ve edebi sanatlardaki başarılarına adanan tek müze olan Kadın Sanatçılar Müzesi’ne kabul edilen ilk Türk ressam olan Sönmez, serginin açılışında, resimlerinde suluboya, yağlı boya, pastel, ebru, linol ve gravür bir çok tekniği kullandığını ifade etti. Sönmez, bu serginin ise ağırlıklı olarak sulu boya resimlerden oluştuğunu söyledi.
Serginin sanat koordinatörü Şebnem Bahar ise, “Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde her bir sanatçının sergisini Muratpaşa Belediyesi ve değerli Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın destekleriyle açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Başkan Uysal da konuşmasında “Muratpaşa’mızda ince şeyleri düşünmeye vaktimiz var. Her zaman da olacak” ifadelerinde bulundu.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yılın ilk sergisinde muhteşem bir sanat kariyeri olan değerli bir sanatçıyı ağırladıklarını belirten Uysal, kültür merkezinin yıl içinde çok yüksek bir ortalamayla sergiler açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini söyledi. Açılışın ardından Uysal, Sönmez ve konuklarla birlikte 30 Ocak’a kadar açık kalacak sergiyi gezdi.

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

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