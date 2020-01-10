(ÖZEL) Konyasporlu Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı

İttifak Holding Konyaspor'un Slovenyalı sağ beki Nejc Skubic, "Transfer teklifleri geçmişte kaldı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an ne ben ne de bir başkası transferden bahsedecek durumda değiliz. Takımı bırakmak ya da ayrılmaktan bahsetmeyeceğim. Şu an bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Bana soracak olursanız kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim" dedi.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

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İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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