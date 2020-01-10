Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor

İHA

Dünyanın domates ambarı olan Antalya'da, talebi karşılamak için seralarda tüm hızıyla üretime devam eden çiftçiler, artık arılarla üretim yapıyor. 'Bombus' adı verilen arılar sayesinde, doğal yollarla hormonsuz domates üretimi yapılıyor. Meyve ve sebze ticaretinde ülke ekonomisine ihracatta en büyük katkıyı sağlayan iş adamı Ali Uçak, "Arılar sayesinde domateste hormon var mı sorusu tarihe karıştı" dedi.

Domatesi arılar üretiyor, hormon söylentileri tarihe karışıyor

Dünyanın domates ambarı olan Antalya’da, talebi karşılamak için seralarda tüm hızıyla üretime devam eden çiftçiler, artık arılarla üretim yapıyor. ‘Bombus’ adı verilen arılar sayesinde, doğal yollarla hormonsuz domates üretimi yapılıyor. Meyve ve sebze ticaretinde ülke ekonomisine ihracatta en büyük katkıyı sağlayan iş adamı Ali Uçak, “Arılar sayesinde domateste hormon var mı sorusu tarihe karıştı” dedi.
Türkiye’nin örtü altı yaş sebze ve meyve başkenti Antalya, hem ülkemizin hem de kış ayının yaşandığı birçok ülkenin domates ihtiyacını karşılamak için sera üretiminde tam kapasiteyle çalışıyor. Yıllardır hormon tartışmalarıyla gündeme gelen domates üretiminde, tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için Belçikalı veteriner hekim Roland De Jonghe tarafından keşfedilen “Bombus” arıları kullanılarak üretim yapılıyor. Üreticilerin neredeyse tamamı ‘Bombus’ arıyla domates üretiyor. Bu arılar domates çiçeğini dölleyip, tamamen doğal domatesin yetişmesini sağlıyor.

Üreticilerin en büyük derdi hormon dedikoduları
Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Türkiye’nin en büyük örtü altı sebze ve meyve üreticilerinden işadamı Ali Uçak, sektörle alakası olmayan kişilerin televizyon programlarında yapmış olduğu hormon ve ilaç kalıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Uçak, “Bu tür haberlere kimse takılmasın. Hormon artık tarihe karıştı. Hormonla alakalı hiçbir şey kalmadığını seralara gidip baktığınızda görebilirsiniz. Zaten hormon satışı belki de zirai ilaç bayilerinden bile kaldırıldı. Vatandaşlarımız şunu bilsin; Türkiye’de yetişen yaş sebze ve meyvenin hiçbir tanesinde ne hormon, ne de ilaç kalıntısı var. Çünkü üreticimiz bilinçlendi ve hormon yerine artık arı kullanılıyor. Arı kovanından çıkıp, domatesin çiçeğine iğnesini bandırıyor ve o açan çiçekten de bu ürünler oluyor” dedi.

"Türkiye’de üretilen meyve ve sebzeler, kalıntısız ve hormonsuzdur"
Türkiye’de üretilen domates veya hiçbir sebzede hormon olmadığının altını çizen Uçak, “Kesinlikle ön analizini yapmadan hiçbir yere ürün gönderemiyorsunuz. O yüzden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla domatesi yiyebilir. Her ülke kesinlikle kalıntı olmayan ürün istiyor. Nasıl biz kendi ülkemizde kalıntı olmayan ürünleri yiyorsak, yurt dışındaki vatandaş da bunu istiyor. Taze meyve ve sebze Türkiye’nin neresinde yetişiyorsa yetişsin, kalıntısız ve hormonsuzdur” ifadelerini kullandı.

Arılar döllüyor, domates yeşeriyor
Domatesleri yetiştirmek için gece gündüz seralarda yatıp kalkan çiftçiler, arılara da gözü gibi bakıyor. Bölgedeki çiftçilere danışmanlık yapan Ali Kılınç, “Arı bal yapmak yerine bize domates yetiştiriyor. Farkında olmadan domates çiçeğini döllüyor. Böylece domates yetişiyor. Arının döllediği çiçekler hem hızlı hem de kaliteli meyve oluşumunu sağlıyor. Bu şekilde yetişen bir domates hormonlu olamaz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yesin” dedi.

"Domates cildin en iyi dostu"
Ciltteki parlaklık ve kırışıklığın giderilmesine sebzeler arasında en büyük katkıyı domatesin sağladığını belirten Diyetisyen Berrin Esra Karaman, ”Yapılan birçok dermatolojik araştırmada, domatesin C, E, A, K ve B kompleks vitaminleri sayesinde cilt sağlığını koruduğu, cildin gerilmesine katkıda bulunduğu kanıtlanmıştır” dedi. Domatesin birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynadığını belirten Karaman, “Vatandaşlarımız her gün domates tüketmeli. Ancak tüketilen domatesin pişirilmemiş olmasına da dikkat etmeli” dedi.

"Güzel cilt için domates tüketin"
Güzel cildin sırrının domateste gizli olduğunu belirten Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:
“Meyve ve sebzelere pembekırmızı rengi veren pigmentlerdir. Domateste de bolca bulunur. Domates likopen kaynağıdır; cildin daha güzel görünmesini sağlar. Likopen, cildin kızarmasını ve vücudun susuz kalmasını engeller.”

"Domateste yüzde 85 oranında likopen bulunur"
Karaman, “Domatese rengini veren bir pigment olmasının yanı sıra yağda çözünme özelliği ile cilt üzerinde en etkili antioksidanlardan biri olan likopen, hücre zarını koruyarak serbest radikallerin vücuda ve cilde girişine karşı koruyucu bir etki oluşturmakta, hücrelerin paslanmasını ve erken yaşlanmasını geciktirerek, serbest radikal saldırılarına karşı daha dirençli hale getirmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da kış ortasında bahar sevinci Türkiye’nin birçok bölgesinde şiddetli kış yaşanırken, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi baharı yaşıyor Yağışların ardından tarlalarda açan ekşilik çiçekleri, görenlerin içini ferahlattı
YEREL HABERLER Antalya’da kış ortasında bahar sevinci Türkiye’nin ...
(ÖZEL) Konyasporlu Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyasporlu Nejc Skubic: Bir arada kalma, ...
Başkan Tütüncü: “Toplum kadınla güçlü”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Toplum kadınla güçlü”
Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı
YEREL HABERLER Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Meleklere Başkan Uysal morali
YEREL HABERLER Meleklere Başkan Uysal morali
Türkan Şoray’da yılın ilk sergisi açıldı
YEREL HABERLER Türkan Şoray’da yılın ilk sergisi açıldı
Başkan Esen: ”Kışın yükünü hafifletiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: ”Kışın yükünü hafifletiyoruz”
Göynük mahallesine aydınlatma ve bisiklet yolu
YEREL HABERLER Göynük mahallesine aydınlatma ve bisiklet yolu
Başkan Böcek, gazetecileri ağırladı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, gazetecileri ağırladı Antalya ...
Kepez’den akademik yabancı dil eğitimi
YEREL HABERLER Kepez’den akademik yabancı dil eğitimi
(Özel haber) Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: “Transfer yasağını kaldırmak kolay değil” "Kulüplerde harcama limiti olsa bile para yok"
YEREL HABERLER (Özel haber) Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: “Transfer ...
(ÖZEL) Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan: Anadolu'dan şampiyon çıkmasını isterim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan: Anadolu'dan ...
(Özel Haber) Serkan Özbalta: "Ligden ilk 2'de çıkabilmek adına elimizden gelen her şeyi deneyeceğiz" Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Kendimizi geliştirmek zorundayız" "Çalışmalarımızın sahaya yansımasını ve skor anlamında bize geri dönüşünü görmek güzel" "İlk yarıda ligin en az gol yiyen takımıyız ama defansif anlamda geliştirmemiz gerek"
YEREL HABERLER (Özel Haber) Serkan Özbalta: "Ligden ilk 2'de ...
Kaş’ta kahraman yüzbaşı için anma günü
YEREL HABERLER Kaş’ta kahraman yüzbaşı için anma günü
(Özel Haber) Süleyman Olgun: "Ligin ikinci yarısında 17 tane final maçımız var" Keçiörengücü Kaptanı Süleyman Olgun: "Sezonun ilk yarısında belki de bizden beklenilmeyen puanlar topladık" "Birliktelik ile inşallah sezonu ilk 6 içerisinde bitiririz" "Ligin ikinci yarısında hatanın telafi edilmediği maçlara çıkacağız
YEREL HABERLER (Özel Haber) Süleyman Olgun: "Ligin ikinci yarısında ...
(Özel haber) Okan Buruk: “Hiçbir oyuncumuz için teklif almadık” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: “Transferi ikinci plana attık” “İtalya’yı kendime oyun olarak yakın buluyorum”
YEREL HABERLER (Özel haber) Okan Buruk: “Hiçbir oyuncumuz için ...
(Özel haber) Issam Chebake: "Sergen Yalçın'a karşı oynamak isterdim" Malatyasporlu futbolcu Issam Chebake: "Türkiye benim ikinci ülkem oldu"
YEREL HABERLER (Özel haber) Issam Chebake: "Sergen Yalçın'a karşı ...
(Özel haber) Alin Toşca: “Hagi, Popescu ve Lucescu’yu duymak beni gururlandırıyor” Gaziantep FK futbolcusu Alin Toşca: “Umarım İzlanda’yı elemeyi başarırız” “Türkiye güçlü ve zor bir lig”
YEREL HABERLER (Özel haber) Alin Toşca: “Hagi, Popescu ve Lucescu’yu ...
(ÖZEL) Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: ...
Adli Gevrek: “Guilherme'ye teklif gelirse değerlendiririz"
YEREL HABERLER Adli Gevrek: “Guilherme'ye teklif gelirse ...
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını ...
Çilek, üreticisinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Çilek, üreticisinin yüzünü güldürdü
Adli Gevrek: “Guilherme'ye teklif gelirse değerlendiririz"
YEREL HABERLER Adli Gevrek: “Guilherme'ye teklif gelirse ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X