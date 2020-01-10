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Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama

DHA

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılıları havalimanında yaklaşık 200 taraftarı coşkuyla karşıladı.
İstanbul'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Galatasaray, çalışmaların ikinci bölümü için bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Taraftarlar kafileye marşlar ve tezahüratlarla destek verdi.
FATİH TERİM'E ÇİÇEK VERDİLER
Futbolculara ve teknik heyete büyük ilgi gösteren taraftarlar, "İmparator" tezahüratlarıyla da teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Terim ve futbolcular kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.
"ZORLU'DA NE KONUŞULDU?"
Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsü hareket ederken, uzun süre kamuoyunda tartışılan "Zorlu zirvesi" ile ilgili dev bir pankart açtı. Taraftarlar, "Zaferlerin büyüklüğü mücadelenin Zorluğu ile ölçülür" yazılı pankart açarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç'un İstanbul'daki Zorlu Center'da yaptığı görüşmeye gönderme yaptı. Taraftarın hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. Koç aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, "Zorlu Center'da ne konuşuldu?" diye bağırdı.
İLK HAZIRLIK MAÇI ALTAY'LA
Galatasaray, 14 Ocak Salı gününe kadar kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Sarı-kırmızılılar kamp çalışmaları kapsamında bugün TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Mücadele, sarı-kırmızılıların kamp yapacağı Sueno Hotels Golf Belek'e ait tesislerde saat 16.00'da başlayacak.
Terim'in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Belek'teki müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.
Antalya'daki kamp hazırlıkları sonrası hava yoluyla Salı günü Trabzon'a gidecek olan Galatasaray, ardından kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için bu kentte kampa girecek.
Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek Süper Lig'in 18'inci haftasında Yukatel Denizlispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.
ONYEKURU KADRODA YOK
Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Havalimanındaki karşılamadan görüntüler
Pankarttan görüntü
Genel ve detaylar

ANTALYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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