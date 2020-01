– Antalya’da ilkokul mezunu demirci ustası 50 yaşındaki Ercan Kurnaz, hurda araç ve demir parçalarından çocukluk hayali olan arazi aracını yaptı. 30 bin liraya mal olan araç, benzin ve LPG ile çalışırken, 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Kumsalda, dağda ve her türlü sarp arazide aracı kullanan Kurnaz, şimdilik kapalı alanın dışında trafiğe çıkamıyor.

Aksu ilçesinde demir doğramacılık yapan ilkokul mezunu Ercan Kurnaz, küçüklüğünden kalan bir hevesle evinin 50 metrekarelik bahçesinde hurda ve atık araç parçalarından bir arazi aracı yapmaya karar verdi. Otomobil üzerine merakı olan Kurnaz, hobi amaçlı başladığı offroad arazi aracını 6 ay gibi bir sürede tamamladı. Ercan Kurnaz, sahilde, dağda, bayırda, çamurda ve trafiğe kapalı olan her yerde kullanılabildiği offroad aracını 30 bin liraya mal etti. Kaynak makinesi, spiral ve matkapla imkansızlıklar içinde aracını tamamlayabilen Kurnaz, plaka alabilmek için de başvuru yapmaya hazırlanıyor. Benzin ve LPG yakıtıyla çalışan ve 5 vites olan araç 120 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.



"30 bin liraya mal oldu"

Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kurnaz, "İmkansızlıklar içinde bu aracı vücuda getirdim. 1990 model hurda bir aracın motorunu, aracın yapımında kullandım. 4x4 özelliklerine sahip olan araç yaklaşık 30 bin liraya mal oldu. Hız için değil güce dayalı bir araç. 5 vites aracımız benzin ve LPG ile çalışıyor. Bir depo gazla 500 kilometre yol alıyor. 800 kilo ağırlığı var. Ama hızımız 120’ye kadar çıkabiliyor. Arazide engel tanımayan bir araç" diye konuştu.



"Çocukluğuma geri döndüm"

Aracı 50 metrekarelik bahçesinde, kaynak makinesi matkap ve spiral yardımıyla yaptığını kaydeden Kurnaz, "İmkansızlıklar içinde yaptım. Sadece torna işlerinde tornacıdan destek aldım. Oğlum bu rengi sevdiği için turuncu yaptım. Plaka için kısa süre içinde başvuru yapacağım. Alabilirsem çok daha iyi olur. Bu aracı kullanmak çok zevkli. Çocukluğuma geri döndüm. Bir çocuk gibi aracımı kullanıyorum" dedi.



"Trafiğe kapalı alanda sürüp eğleneceğim"

Şu an trafiğe kapalı alanlarda aracı test etmeye devam ettiklerine değinen Ercan Kurnaz, "Sahilde, kumda, taşlık alanda kullanıyoruz. Beğenen araçlara yapabilirim. Yardımcı olurum. 100 bin lira civarında bir değer biçiyorum. Arabayla ilgili köyde küçük araçlar yapmıştım. Otomobillere ilgim çoktur. Aracımı bir taşıyıcı römork yapıp canımın istediği yerde hobi olarak eğleneceğim" ifadelerini kullandı.

Kurnaz, 2 kişilik olan aracının satış bedelini ise 100 bin lira olarak belirlediğini sözlerine ekledi.

