Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddesi, dün gerçekleşen Futbol A.Ş. Genel Kurulu’nda bir önceki başkan Fikret Orman’ın ibra edilmemesiydi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak toplantıya başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Dün Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin genel kurulunda bir önceki yönetim kurulu başkanının ibra edilmemesiyle ilgili bir gündemimiz var. Beşiktaş çok önemli bir kurum. 116 yılı aşkın tarihi olan, ayakta kalması tüm spor kamuoyu ve Beşiktaşlılar açısından çok önemli. Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir şirketin bir sonraki sene 307 milyon TL zarar etmiş olmasının, ibra edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Ben bir iş adamıyım. Bir yeri yönetiyorsanız basiretli olmalısınız. Basiretli iş adamı tabirinden yola çıkarak, Beşiktaş’ın ortağı olduğu Futbol A.Ş.’nin bu zararının irdelenmesi yönünde oy birliğiyle karar alındı. Futbol A.Ş.’nin genel kurulunda oy birliğiyle ibra edilmeme kararı çıktı. Bir camiayı temsil ediyoruz ve camianın talepleri doğrultusunda burayı yönetmek zorundayız. Camianın, genel kurulun, ibra edilmeme hususunda talebi ve baskısı olduğunu da söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.



“Yönetim kurulu üyelerinin imzaları olmadığını gördük”

Gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ancak Fikret Orman’ın ibra edilmemesiyle ilgili de konuşan Çebi, “Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi ama başkanın ibra edilmemesi hususuna açıklık getirmek istiyorum. Bütün Futbol A.Ş.’nin bahsi geçen tarihler arasında yönetim kurulu kararlarına baktığınızda, Beşiktaş Futbol A.Ş’nin ana kalemi olan futbolcu transferleri ve ücretleri, kar ve zararı oluşturuyor. Bunların hiçbirisinin o günkü yönetim kurulunun önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Alınmış olan yönetim kurulu kararlarının da önem ifade etmeyen kararlar olduğunu gördük. Buradan da yola çıkarak, bu arkadaşların atmadığı imzalardan sorumlu tutulamayacağını belirttik. Futbol A.Ş.’yi taahhüt altına sokan edimleri başkanın imzaladığını ve onun hesap vermesi gerektiğini söyledik. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Eski başkanın çıkıp kendisini aklayacak bir mecrası olduğunu düşünüyorum. Bu da onun için şanstır. Kendisinin gereğini yapacağını düşünüyorum. İbra edilseniz de edilmeseniz de hukuki bir süreç var. Bu hususta soru işaretleri olduğunu ortaya koymak demektir ibra edilmemek” ifadelerini kullandı.



“Hem çalacağım hem oynayacağım olmaz”

Mevcut yönetim kuruluyla ilgili yaşanan tartışmalar olduğunu ve bunlarla ilgili konuşmak istediğini de söyleyen Çebi, “Mevcut yeni yönetim kurulunun tartışıldığını görüyorum. Kendimin neden orada olmadığının sorularının sorulduğunu görüyorum. Zaten yukarıda ifade ettiğim gibi, tek başına bir şekilde burayı idare etmek kolay değil, hata yaptırır. Ben kuvvetler ayrılığıyla bir konuyu yönetmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Muhalefet olmalı, direnç gösteren kişiler olmalı. Hem futbol A.Ş.’nin başında oturacağım, hem Beşiktaş’ın başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Böyle olmaz. Muhalefet olmalı ki, Beşiktaş’ın kontrol mekanizmasının oluşmasının ilk adımı budur. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımızın 3’ü benim yol arkadaşımdır. Futboldan sorumlu arkadaşlarım. Burayı idare etmelerinin, burada başkanlık yapmalarının hiçbir sakıncası yok. Kendi yapacağımız yanlışların engellenebilmesi için bu var. ‘Siz sorumluluktan mı kaçıyorsunuz’ diyenlere şunu söyleyeyim; ben Beşiktaş Kulübü’nün başkanıyım. Bütün borçlarından, vergi borçlarından sorumluyum. Futbol A.Ş.’de olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez. Beşiktaş’ın vergi ve SSK borçları, futbol A.Ş.’nin borçlarından daha fazla. Her sene Beşiktaş Kulübü, Futbol A.Ş.’nin sigorta ve vergilerini halletmekle yükümlüdür. Oranın borcu, Beşiktaş’ın borcunun yanında solda sıfır kalır. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Kuvvetler ayrılığı, birilerinin benim kararlarına muhalefet edebilmesi, benim de oradaki arkadaşlara hesap sorabilmem, benim yönetim tarzımdır” diyerek sözlerini sürdürdü.



“Kısa sürede çok güzel bir Beşiktaş gelecek”

Çebi, "Geçmiş dönemlerde Futbol A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız, transfer komitesi başkanlığı, transfer komitesi üyeliği yaptılar. O zaman başkanın imzasını ve onayını aldılar. O zaman neden bu sorgulanmadı. Asıl sorgulanması gereken buydu. Beşiktaş’ın şu anda ağır bir yükü var, sorunları var. Her türlü sorunu çözmek için yola devam ediyoruz. Sabır gösterildiği takdirde, çok güzel bir Beşiktaş’la kendilerini kısa sürede bir araya getireceğiz" dedi.



“Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız”

Fikret Orman’ın ibra edilmemesi sonrasında kendisi hakkında nasıl bir karar alınacağı sorusunu yanıtlayan Çebi, “Benim bir kararım olamaz. Mahkemenin vereceği sonuç önemlidir. Dava açma hakkı bütün Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri’nin hakkıdır. Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin her hissedarı dava açabilirler. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.



“TFF bize menfi ya da müspet bir cevap vermeli”

VAR konusunda yapılan müracaatla ilgili de konuşan Çebi, “VAR ile ilgili müracaatlarımızın şu andaki durumunu izah edeyim. Biz de herkes gibi biliyoruz ki, futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer Tahkim Kurulu’dur. Ancak tahkime gidebilmemiz için, TFF yönetim kuruluna müracaat yapacaksınız, orada alınan kararın ardından tahkime gidebiliyorsunuz. TFF’nin bizim yaptığımız müracaata menfi ya da müspet bir cevap bildirilmedi. Bunun bildirilmesini bekliyorum. Umarım ilk yönetim kurulu toplantısını cevabı verirler. Biz de alacağımız cevaba göre hareket etmek istiyoruz” dedi. Futbolcu ödemeleri konusunda da konuşan Çebi, “7 seneden bu yana futbolcu alacakları çözülerek geldi. Bundan sonra da çözülerek gidecek. FFP kuralları gereği yapmamız gereken zorunluluklar var. Bugüne kadar Beşiktaş’ta kimsenin parası kalmadı. Çözülmemesi de çözülmeyeceği anlamına gelmez” açıklamasında bulundu.



“Benim tercihim Erdal Torunoğulları”

Futbol A.Ş.’nin başına kimin geçeceğiyle ilgili de konuşan Çebi, “Kendi aralarında oturup toplanacaklar ve karar verecekler. Benim tercihim Erdal Torunoğulları’dır. Yaşı daha büyüktür. Benim böyle bir önerim var yönetim kurulu arkadaşlarıma ama kararı kendileri alacaklardır” dedi.



“307 milyon borç olmasaydı, bugün belki transferi yapabilecektik”

Başkan olarak basiretli olmak zorunda olduklarının altını çizerek sözlerini sürdüren Çebi, “Gelişigüzel hareket edemezsiniz. Basiretli olmak demek, önünüzü görmek ve planlamak demektir. TFF’nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Ben Beşiktaş’ı böyle bir sıkıntıya sokacak durumda olmadığımı biliyorum. Limitleri aşma durumunda bir sonraki sene alınacak cezalar ve puan silmeler, Beşiktaşıma layık görmediğim bir durum. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendi kurumuma bakarım. Bizim bu konuda müracaatımız var. Gelir ve giderlerimiz göz önünde bulunduruluyor. O tarihte faizler yüzde 22’yse ve şu anda faizler yüzde 11 ise, bu indirimin gündeme alınmasını istiyoruz. Daha önce yüzde 40’a çıkarken faiz indirimi gündeme geldi, sonra kalktı. Ya hep ya hiç dersiniz. Futbol ailesinin düzene girmesi için alınan kararlara saygı duyuyorum. Herkes içine girebileceği ceketi giymeli. Biz bu konuyla ilgili müracaat ettik. Faiz düşmesinden kaynaklı yüzde 15 transfer hakkımızı vermenizi istiyoruz dedik. Tahkim konuyu değerlendiriyor ama ne zaman sonuçlanacak. Ayın 31’inde transfer bitiyor. Az önce konuşulan konular nedeniyle Beşiktaş bu hale geldi. 307 milyon borç olmasaydı, bugün belki de ihtiyacımız olan transferleri yapacaktık. Bu durum bile sorumluların hesap vermesini gerektiren bir durum” diyerek limitlerle ilgili karar beklediklerini söyledi.



“Cenk Tosun başka yere giderse çok üzülürüz”

Teknik Direktör Abdulah Avcı’yla transfer konusunda konuştuklarını da söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Hocamla ihtiyacımız olan bölgeleri konuştuk. Ancak kendisi de içinde bulunduğumuz TFF kurallarından doğan sorunu aşamadığımız biliyor. Bu durum Beşiktaş’ın sorunuysa, bizim de sorunumuzdur dedi. Faizlerden kaynaklanan yüzde 15 hakkı kullanabilirsek 1, 2 transfer yapmaya hazırız. Şu anda hiçbir arkadaşımızın gitmesini istemiyoruz. Herhangi bir futbolcumuza şu anda bir talep yok. Bugün için böyle bir durum gündemde değil” dedi. Cenk Tosun’un transferde gündeme geldiğini de söyleyen Çebi, “Cenk, Beşiktaş’ın çok sevdiği bir futbolcudur. Çok da büyük ekonomik katkısı olmuştur. Hem şampiyonluklara hem de ekonomiye sağladığı katkılar için teşekkür ederim. Satışında da ben vardım, ben planladım. Ancak TFF’nin çok ağır hareket etmesi nedeniyle, sorduğumuz soruların cevabını alamadık. Bu soruların cevabını aldığımızda Cenk başka bir yere transfer olursa çok üzülürüz. Cenk Tosun konusunda, TFF nedeniyle harekete geçemedik. Maalesef durum bu. Faizlerin düşmesi durumunda çok çok rahatlarız. 2530 milyon TL bir rakam olduğunu tahmin ediyorum. Bu da 6 ay için iyi bir rakam ve önümüzü açar” diye konuştu.



“Kendi şirketim olsa bu riski alırım”

Federasyonun faizler konusunda geç hareket etmesi durumunda ne yapacağı sorulan Çebi, “Bu haksızlığı nasıl yaptınız demek olabilir. Başka ne yapabiliriz ki. Daha tahkime gitme yolumuz bile açılmadı. Ben bu riski alamıyorum. Kendi şirketim olsa risk alırım ama Beşiktaş için bu riske giremem. 1516’sında yapılacak olan bir yönetim kurulu var. Ayın 30’unda karar alırlarsa o zaman 'Siz bizi oyalıyorsunuz, diğerlerine el altından transfer yapın, biz hallediyoruz' diyerek hareket ediyorsunuz derim. Ayın 31’inde karar açıklanırsa art niyet ararım” dedi.



“Abi konusu şahsi bir konudur. Burası Beşiktaş”

Fikret Orman’ın yaptığı ‘Abi dediğim kişi bunları yaptı’ açıklamasıyla ilgili de konuşan Çebi, “Abi dediği için teşekkür ederim. Bu şahsi bir konu değildir, burası Beşiktaş. İlkeler ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum. Kendisinden rica ediyorum, bu işi şahsileştirmeye gerek yok. Abi, Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman gibi konuları kenara bırakalım. Bana Beşiktaşlı olduğum için mi abi dedi bilmiyorum. Ben burayı Beşiktaş’ı yönetmeye geldim, burada duygulara yer yok. Abi konusu şahsi bir konudur ve şahsileştirmeyi de düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Denetim Kurulu’yla ilgili de konuşan Çebi, “Yüz yüze iletişim doğru ama Beşiktaş’ta bazı şeylerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade edeyim. Biz şeffaf olacağız, katılımcı, paylaşımcı olacağız dedik. Yeni yönetim kuruluna baktığınızda paylaşımcı olduğunu da görürsünüz. Denetim Kurulu görevini tam yaptığını söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Ben ikinci başkanken yazılan hiçbir raporun bana ulaşmadığını, tüm raporların başkanı verildiğini ifade etmiştim. Sonuçları bir başkana vermek gibi ikinci başkana da tevdi etmeniz gerekiyor. Ben verdim dedi. Beşiktaş’ı beraber yöneteceğiz. Dün kendisi beni aradı. Size katkı vereceğiz, yanınızda olacağız şeklindeki yaklaşımınız beni çok sevindirdi. Gelin Beşiktaş’ı omuz omuza ileriye götürelim dedim. Şu anda yaşanan şeylerden çok rahatsız olmasınlar. Bizim kendi aramızda yaptığımız tartışmalar Beşiktaş’ın lehine olacaktır. Bunların üzerini örtüp birbirimize kibar davranma dönemleri geçmiştir. Bugün bir savaşın içindeyiz. Gerekirse birbirimize zarar vermeden kavga ederek Beşiktaş’a fayda sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.



“İndirim talep etsek de, vergi yükü olacak”

Futbolculardan indirim talebinde bulunmadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bugün bazı futbolcularımızla görüşeceğiz. Ancak yeni yapılacak olan indirim dahi olsa, yüzde 66’lık vergi dilimine girecek. Adamdan yüzde 30 indirim alacaksınız ama devlete yüzde 40 vergi vereceksiniz. Bunu sorduk ve umarım cevap olumlu gelir de biz de ona göre arkadaşlarımızla konuşuruz” dedi.



“Benim olduğum dönem de incelensin istiyorum”

Denetleme kuruluna yardımcı olmak istediklerini de vurgulayan Çebi, “Denetleme Kurulu, dışarıda işi ve gücü olan insanlar tarafından oluşturuluyor. Denetleme kolay bir iş değil. Biz onlara ‘Siz haklı olabilirsiniz. Önünüze koyulan rakamlara bakarak raporu sunuyorsunuz. Müsaade ederseniz bir ekip oluşturalım, bedelini de kulüp olarak ödeyelim, sizlerle birlikte çalışsın. Onların yaptığı denetlemenin doğru olup olmadığını siz kontrol edip genel kurula arz edin dedik. Bir firmayla anlaşmak üzereyiz. Ben, benim de içinde olduğum dönemin incelenmesini çok istiyorum. İbra edilmemeye çok da üzülmemek gerekiyor. Belki de kendinizi aklamak adına bir şanstır. Ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Düdüğü çaldık, maç başladı. Çıksın herkes kendisini aklasın. Birilerine bu raporu yaptırıp durum budur diyelim” diye konuştu. Son olarak TFF’ye yapılan başvuruda cevabın acil olması gerektiğini de ilettiklerini söyleyen Çebi, “Biz bununla ilgili olarak istediğimiz cevabın acil olduğunu belirttik. Bunun geç açıklanması benim için anlam ifade etmez. Evvelki gün ‘İnceleme devam ediyor’ yazısı var. Federasyonu arayacağız. Ayın 1415’inde yönetim kurulu toplantısı var federasyonun. Birçok konunun o gün açığa kavuşacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

