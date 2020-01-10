Başkan Çoban: "Demokratikleşme basın özgürlüğü ile doğru orantılı"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, "Basın, küresel, bölgesel, yerel, bireysel ve toplumsal ölçekte tüm farklılık ve çeşitliliğin kendisini ifade etme imkanı bulduğu en geniş, en sağlıklı iletişim ağı, alanıdır" dedi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Demokratikleşmenin basın özgürlüğü ile doğru orantılı olduğunu işaret eden Başkan Çoban, “EğitimBirSen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor; vefat eden basın emekçilerine Allah’tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz” dedi.



"Basın dördüncü kuvvet"

Basının insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel ve siyasal hayatta önemli bir işlev gördüğünü belirten Çoban, basını günümüzde ‘dördüncü kuvvet’ olarak güçlü kılan sebeplerin halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olması ile ilintili olduğunu söyledi. Çoban "Demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifadeyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır. Basın, küresel, bölgesel, yerel, bireysel ve toplumsal ölçekte tüm farklılık ve çeşitliliğin kendisini ifade etme imkanı bulduğu en geniş, en sağlıklı iletişim ağı, alanıdır. İletişim imkan ve araçlarının gelişen teknolojileri ile basının etkisi daha da artmıştır. Basının desteği veya alacağı tavır bir politika veya programın başarılı olup olmamasında çok etkili olmuştur, olmaktadır. O nedenle, haberi çarpıtmadan, olduğu gibi aktarmak ve öğrenmek temiz bilgi ve temiz toplum adına hayati bir meseledir. Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir” ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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